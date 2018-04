Guerra sin fin en el Canal de Panamá Escrito por Ciara Morris. Publicado en Palabras cortas

No hay nada peor para una empresa privada o institución pública, que vivir en una eterna guerra con sus colaboradores. Esa situación afecta la armonía laboral y aunque cada parte trate de cumplir con sus funciones, siempre habrá un problema.En esta ocasión me refiero a la disputa entre la administración del Canal de Panamá y los capitanes de remolcadores, ingenieros, marinos y pilotos. En 2017 el problema era el alquiler de remolcadores, ahora la cantidad de marinos en los remolcadores de proa. Deben resolver esto para no afectar al Canal.Ciara MorrisTwitter: @CiaraMorris21Instagram: CiaraMorris21

