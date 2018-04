Cierre de calles no arreglará la disputa Escrito por Ciara Morris. Publicado en Palabras cortas

Cifras de la Cámara Panameña de la Construcción reflejan que trabajadores de esta industria reciben salarios llegando a los $1,000 mensuales y algunos sobrepasan esta cifra.

Mientras que ellos aseguran que para llegar a ese salario deben meter horas extras y trabajar en turnos nocturnos, ¿quién dice la verdad? No estoy en contra de que debatan por conseguir salarios más altos acorde al trabajo que realizan, lo que no me parece es que para lograrlo, afecten a otras personas que al final si consiguen el aumento, no se beneficiarán con ello.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21

