Tensión entre naciones arrastra más crisis Escrito por Yessika Calles.

La tensión entre Panamá y Venezuela aún no termina. Respuesta tras respuesta entre ambos países no se han hecho esperar.Al final todo pareciera una pelea de niños en donde ninguno quiere perder o quedar con el último golpe.Las afectaciones comerciales y económicas resultan más negativas para un lado que para otro, lo cierto es que aunque haya sido muy criticada y rechazada la migración de venezolanos al país, estos son los más afectados. No podemos celebrar el escenario que enfrentan estas personas, más que un tema político es humanitario.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles

