Deben cumplir con los tiempos de las obras

No es correcto que los comerciantes que se están viendo afectados por el el proyecto de renovación de la Vía Argentina y Calle Uruguay sean criticados de supuestamente no ver de buena manera la obra, cuando ha sido el gobierno el que no cumplió con el tiempo estipulado.

Cuando el Estado anuncia de un proyecto, los empresarios se planifican antes posibles pérdidas para que sean mínimas, pero si no se cumple con los plazos y los duplican, obviamente los negocios caen en crisis.

Todo esto afecta la economía del país.

Ciara Morris

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21

