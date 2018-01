Clases a la vuelta Escrito por Yessika Calles. 15 Enero 2018 Publicado en Palabras cortas

Faltan menos de dos meses para iniciar el periodo escolar del año lectivo 2018 y diversos colegios a nivel nacional no cumplen o no tienen las instalaciones adecuadas para brindar clases al estudiantado. Se ha vuelto costumbre que a pocos días del inicio de clases salgan a relucir los problemas de infraestructura de muchos centros educativos y creo que para este año no sucederá lo contrario. Al parecer aquí no se aprende la lección, experiencias como las que hemos tenido, en años anteriores, deben ayudar a la superación.

Imprimir Correo electrónico