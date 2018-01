Medida invisible Escrito por Yessika Calles. 03 Enero 2018 Publicado en Palabras cortas

Según anunciaron las autoridades la medida de control de precios podría ser extendida el próximo viernes, ahora con ciertas adecuaciones que no han sido dadas a conocer.

La realidad es que si la medida se extiende o no de ninguna manera impacta en la calidad de vida de las personas, ya que consumidores, trabajadores y público en general sostienen que la normativa no ha funcionado y no ha cumplido con el objetivo que se tenía previsto.



El Control de Precios es considerado un total fracaso.

