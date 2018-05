Venezuela, la comunidad internacional desconoce elecciones Escrito por Redacción Web. Publicado en Editorial

Hace bien Panamá en sumarse a los países que han anunciado su decisión de no reconocer las elecciones convocadas por Nicolás Maduro para llenar el formulismo de su continuidad presidencial.

Con más de dos millones de venezolanos en el exilio; una población que no ve atendidas sus necesidades más elementales; un país donde cientos de miles de personas no consiguen medicinas mientras el salario mínimo recién incrementado en un 85% no alcanza para comprar un kilo de carne; con un congreso elegido de manera democrática al que se ha superpuesto una asamblea tan espuria como obsecuente y un Tribunal Supremo de Justicia legítimo que debe funcionar desde el exterior, sin olvidar la destrucción de una economía hasta antes del chavismo vigorosa como pocas y las incontables víctimas a manos de sus huestes armadas, el régimen de Caracas carece de la más mínima legitimidad para convocar a una consulta electoral en regla. Cegado poruna soberbia mesiánica, el dictador de Miraflores piensa que el trámite de las urnas le bastará para permanecer.

Todos los que como él han actuado, despiertan un día en un amanecer que conduce a su olvido. Con Maduro no será distinto.

