EDITORIAL: De tormentas y oportunidades nacionales

El anuncio presidencial de iniciar consultas que lleven a una Constituyente ha generado reacciones diversas que desde ya enmarcan el agrio debate que el tema tendrá en los meses siguientes.Puede decir el mandatario que demoró dos años en cumplir su promesa electoral en ese sentido, pero que finalmente lo hizo antes de terminar su período.Y no falta razón a los críticos al afirmar que la medida llega tarde y proyecta alcances incómodos, por decir lo menos sobre la gestión del próximo gobierno.A su vez, no pocos más sensibles afirman que esto atraviesa elementos disonantes en el camino del proceso electoral ya iniciado, cuando el país debe disponerse plenamente a este último objetivo.Pero también es costumbre entre nosotros la agitación estéril de las tormentas, en vez de convertirlas en oportunidades.Los cambios serios que reclama nuestra Constitución comienzan con una decisión política, dada ya este cinco de mayo.Qué tanto mal puede haber en comenzar entonces una discusión amplia, seria, participativa y responsable, consciente de lo que hay en juego.Y si en ella se determina que este no es el momento, será expresión de la voluntad por consenso de la sociedad nacional.

