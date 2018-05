Protesta por despidos masivos en Panama Ports Escrito por Redacción Web. Publicado en Economía

Esta mañana un grupo de trabajadores y extrabajadores de Panama Port Company protestaron pacíficamente en las instalaciones del Puerto de Balboa, ciudad de Panamá.Martín González, abogado de los trabajadores, explicó que la manifestación es “el resultado de arbitrareadas de una empresa y de la incapacidad un ministro de Trabajo, que no juega el rol, pues no se puede ejecutar o hacer cosas que se desconoce por ignorancia”.Señaló que Panama Ports ha reducido su plantilla como parte de una reorganización por una baja en el movimiento de carga y la salida de un importante cliente naviero, pero ha hecho estos despidos sin una autorización previa del Mitradel, donde debe probar sus problemas económicos. Sin embargo, vemos indicadores como un 7,9% de alza en crecimiento que cerró el 2017. Con bueno números, la empresa chantajea al gobierno. Además, los trabajadores cesados no están aceptando mutuo acuerdo, los despide sin causa justa y sin reconocerles ningunos derechos, como antigüedad e indemnización. Son más de 3,000 a 4,000 cesados en Balboa y Cristóbal (Colón). Los despiden y los reemplazan con mano de obras más barata. Algunos han aceptado ser recontratados, pero con menor salario.Concluyó que “hoy, hay cuatro barcos sin operaciones. El ministro debe lidiar con el trabajador, estaremos esperando a las autoridad, ellos y la empresa son responsables de esta situación”.Desde la semana pasada, en un comunicado Panama Ports, reconoció que están implementando cambios en su organización, por lo que indicó que es vital ajustarse a una nueva realidad de negocio, por tanto ejecuta "cambios difíciles", pero necesarios para la continuidad de la operación.

