MEF: Deuda con los proveedores del estado no es para preocuparse Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

Según la viceministra de Finanzas del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, la deuda en el pago a los proveedores que prestan servicios al Estado es un flujo normal que no les preocupa.Afirmó que “la deuda es un tema constante cambia dependiendo de los desembolsos que se hagan y siempre salen nuevas deudas, pero es un flujo normal que no nos preocupa los montos que se lleguen”.Roberto Troncoso, empresario y expresidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP), indicó que “esto pareciera una historia de nunca acabar, gobierno tras gobierno siempre la empresa privada no concibe que haya un ritmo de pago coherente, siempre la empresa privada es la que sufre, la que tiene que hacerle frente a los costos de intereses de bancos y contratos de proveedores”.Troncoso planteó que “valdría la pena que de alguna manera se pongan una especie de términos que sean acordados entre partes y que consista en que sino ocurre el pago en el término fijado, pues el Estado incurrirá en una mora que implica unos intereses para garantizar que el proveedor se vea resarcido para que el día que el Estado le pague al proveedor pague con interés”.Severo Sousa presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), aseguró que “el retraso en los pagos afecta el flujo de caja y los pagos que su vez tienen que afrontar la empresa privada con los bancos”.Hasta diciembre del 2017 la deuda por el retraso en el pago proveedores alcanzaba los $800 millones.Con miras a mejorar el sistema de pago el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lanzó una nueva herramienta en línea denominada CONSULTAMEF que le permitirá a los proveedores del Estado conocer en qué fase se encuentran sus trámite de pago.Chinchilla explicó que la herramienta está en plan piloto, esperan que a finales del mes de mayo ya pueda ser lanzada.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles

