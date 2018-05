China no quiere afectar intereses “de terceros” en Latinoamérica Escrito por EFE. Publicado en Economía

EFE | El avance de China en Latinoamérica no tiene "agendas escondidas" y su presencia en la región no busca afectar los intereses de terceros países, dijo ayer el embajador del país asiático en Panamá, Wei Qiang."Lo último que quisiéramos hacer incrementando nuestra presencia aquí es perjudicar los lazos tradicionales de cooperación que tiene esta región con terceras partes ni tampoco queremos perjudicar intereses de otros", afirmó el diplomático chino en referencia a la histórica relación entre EE.UU. y América Latina.Qiang, que participó en un coloquio en la Cancillería panameña sobre las relaciones entre Panamá y China, aseguró que la expansión del gigante asiático en Latinoamérica no es un "juego geopolítico" ni tiene "agendas escondidas".

Imprimir Correo electrónico