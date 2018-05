Tesoro de EE.UU. sanciona a cuatro empresas panameñas relacionadas con narco venezolano Escrito por EFE. Publicado en Economía

EFE | El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó hoy, 7 de mayo de 2018, en su "lista negra" de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un exalto cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) al que acusa de haber lavado dinero junto a Hugo Carvajal, hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez.

El Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra otros dos individuos, Walter Alexander Del Nogal Marquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, por haber proporcionado ayuda financiera y tecnológica a Martín Olivares para sus supuestas actividades de narcotráfico.

Como resultado, el Tesoro sancionó a 20 compañías de Venezuela y Panamá, propiedad de esos tres individuos, que ahora tendrán congelados todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos, detalló el Tesoro en un comunicado.

Las empresas sancionadas en Panamá son propiedad de Walter Alexander del Nogal Marquez: Del Bros Overseas. S.A., DMI Trading Inc., Vic del INC. (Off Shore) y Financial Corporation (Fincorp International , S.A.

