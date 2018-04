Suntracs inicia asamblea para decidir sobre huelga obrera Escrito por Redacción Web. Publicado en Economía

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), se reunieron este lunes en el Parque Porras, en la capital panameña, para decidir acciones a tomar tras no llegar a un acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) sobre los salarios de los trabajadores.Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, indicó que no aceptarán la “basura” de 0.04 centavos propuestos por la Capac en la mesa de negociación, que mantienen desde hace 12 días al igual que la huelga.“No aceptamos limosnas, así que la asamblea general del Suntracs, después de recibir su informe tomará sus decisiones (de continuar o suspender la huelga).El gremio sindical también mantiene asamblea en provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro.Sobre un arbitraje, Méndez dijo que el sindicato es quien debe solicitarlo, pero nunca lo han utilizado y en estos momentos no tienen siquiera la disponibilidad de pensar en esa acción. “Vamos a estar en la mesa y a luchar en la calle hasta conquistar el salario justo para el obrero de la construcción”, enfatizó.

