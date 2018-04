Bancos, concreteras, equipo pesado y otros sectores afectados con la huelga Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

La paralización en los trabajos de construcción que mantienen estancado a más de 260 proyectos a nivel nacional debido a la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) también afecta a otros sectores que directa o indirectamente están vinculados con la industria, afirman empresarios.

Héctor Ortega, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), indicó que “hay muchas industrias conexas que conllevan al sector, entre ellas las empresas de ventanerías, proveedores de materiales de las obras, cementeras, concreteras, instaladores de elevadores y otras, todas están paralizadas o trabajando a una velocidad muy lenta por efectos de la huelga”.

Aldo Stagnaro, presidente de Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), se refirió a las afectaciones que tiene cada uno y dio un ejemplo.



Stagnaro explicó que en el caso de una empresa que vende y distribuye acero, cuando se está en paro, se detiene la entrega de todo lo que es hierro. Por consiguiente este proveedor no puede facturarle ni cobrarle a la promotora que realiza el proyecto.



Al no poder cobrar genera un atraso del proveedor (empresa) hacia su banco que le prestó para comprar ese hierro y este atraso aumenta los intereses bancarios, creándole una pérdida temporal, porque la empresa estará obligada a aumentar el costo del material para resarcir esa pérdida. Además señaló que “esa pérdida de dinero o demanda de trabajo obliga a no tener que contratar tantos trabajadores”.



Siendo este el escenario, Stagnaro apuntó a que “lo mismo ocurre con el concreto, las tuberías, la arena, piedras, electricidad, puertas, ventaneria, etcétera”. Para el empresario Gabriel Diez esta huelga afecta a toda la industria, a los comercios, la banca, servicios profesionales y otros”.



Héctor Cotes, presidente de APEDE, dijo que los industriales, el transporte y hasta la señora que vende alimentos fuera de una obra también se afecta, no sólo perjudica las grandes empresas, sino a toda la economía.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: @yessika_calles

Imprimir Correo electrónico