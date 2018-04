Los inversionistas ven un buen clima para invertir en Panamá Escrito por Ciara Morris. Publicado en Economía

Dueños y gerentes generales de empresas con oficinas en Panamá y en el extranjero aseguran que el crecimiento del país es “grande” y que hay mucha confianza de venir a invertir.

Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, afirmó que “le debo todo a Panamá. El crecimiento de este país tanto individualmente como en la región seguirá siendo brutal y cada vez tiene mejores regulaciones para los que quieren realizar inversiones”. Señaló que el país “necesita urgentemente más inversiones del sector privado a largo plazo”.



Óscar Scolari, director y gerente general de RENGEN Energy Solutions, manifestó que su empresa abrió una oficina en Panamá porque consideran que el país no solo tiene recurso humano, sino también la posición estratégica para “hacer lo que hacemos en Centroamérica y el Caribe”.

El empresario recomendó que el Estado debe optimizar y sacarle provecho a la posición que tienen. “El gobierno debe invertir más en la educación para que el país pueda avanzar más”, aseguró Scolari.

El presidente del Consejo Internacional de Empresarios (Coine), Martín Rodríguez, expresó que tienen mucha confianza en invertir aquí y que no es cierto que haya temor por hacerlo. “Cuando digo confianza me refiero a trayectoria, moneda, política, superávit y éxito, eso es lo que perciben los empresarios aquí”, indicó Rodríguez.



Para que la economía del país incremente más, Rainier Mallol, presidente de AIME recomendí a Panamá que “no sean solo exportación e importación sino que también brinden más servicios y tengan una estrategia para atraer a grandes inversionistas”.



Por su parte, María Eugenia Crespo, presidenta de 4UR-RIGHTS detalló que los Panama Papers, Waked y otros temas, alejaron inversiones del país porque el gobierno no supo defenderlo.

Ciara Morris

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21

