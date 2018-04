“Inversión extranjera correría peligro” Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

Los trabajadores de la industria de la construcción son unos de los mejores pagados en el país y en toda la región, afirman especialistas que coinciden que de darse un incremento salarial como el que está exigiendo el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Panamá sería menos atractivo para inversionistas y perdería mucha competitividad, ya que se tendría que pagar mucho más en mano de obra, lo que incidiría en unos mayores costos para aquellas empresas.

Según el empresario Gabriel Diez, “todo lo que sea incremento que no esté justificado, los inversores lo comparan y van a comparar un salario de una inversión que hagan en Panamá con una que puedan hacer en cualquier país latinoamericano, van a decir que en Panamá les cuesta mucho más”.



Diez indicó que “antes teníamos una ventaja, que no tenía Centroamérica, que era el dólar, ahora resulta que más países se han dolarizado y todo esto afecta”.



Héctor Ortega, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), manifestó ayer que “estamos viendo esto no sólo en función del sector privado, sino también de las posibles inversiones a largo plazo en el país, en todo el desarrollo logístico y por supuesto que mantener salarios por encima de la región, por supuesto nos hace menos competitivos”.



Para Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), “cualquier aumento, ya sea en los materiales de construcción y en la mano de obra, tiene un impacto en el costo por metro, que al final es lo que repercute sobre si existen posibilidades de inversiones”.



Cotes explicó que actualmente los constructores han tenido que disminuir los metros en la construcción, para tratar de mantener los mismos precios y se le permita al panameño o a los que van a comprar vivienda poder acceder a una.



Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, opinó que “el incremento en el costo en las inversiones en los proyectos de construcción hacen al sector menos competitivo, donde hay una aprobación de un incremento de salario desmedido se van a incrementar los costos de vivienda y va a resultar en una reducción a la inversión porque no se van poder colocar estas unidades más caras y eso va hacer que proyectos no se construyan”.

