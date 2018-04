El Gobierno rechaza la derogación de contrato para el puerto de Rodman Escrito por Redacción Web. Publicado en Economía

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, rechazó este sábado la derogación de un millonario contrato-ley sancionado en 2015 para la construcción de un puerto por parte de una empresa de Singapur.

Varela escribió en su cuenta de Twitter que "revocar un contrato ley después de 3 años de vigencia que conllevó una inversión extranjera de 800 millones" de dólares "y la generación de miles de empleos, es atentar contra la seguridad jurídica y económica del país atacando una obra de infraestructura que abastece al comercio marítimo".



Por su parte el ministro del Trabajo, Luis Ernesto Carles, escribió en la misma red social que la actuación del Parlamento era "lamentable" pues afecta a "un puerto en fase de expansión, que fortalece la competitividad del país".



"El daño que se le hace a la seguridad jurídica de las inversiones y generación de empleos derogando un Contrato Ley de un puerto en etapa de expansión es irreparable. La fortaleza como país y de nuestro crecimiento económico se centra en logística, transporte marítimo y servicios", añadió Carles.



La AN informó que el jueves pasado aprobó en tercer y último debate el proyecto de Ley 53, que busca "terminar con la proliferación de negocios que se dedican a la venta de licor o al entretenimiento en zonas urbanas, perjudicando el derecho al descanso de los residentes".



En la información difundida por el Parlamento sobre la aprobación del proyecto de Ley 53, propuesto por el diputado Iván Picota, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD-26 escaños), no se menciona la derogación del contrato con la PSA Panama International Terminal S.A.



"El diputado proponente (...) indicó que (el proyecto de ley) va en dirección a proteger la seguridad jurídica del inversionista que, luego de seguir el procedimiento establecido en esta norma, podrá saber que su establecimiento comercial se encuentra en un lote que cuenta con la zonificación para ello y que por ende, no será objeto de cierres", dice la información difundida por el Legislativo.

Imprimir Correo electrónico