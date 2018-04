CAPAC continúa negociaciones y espera que Suntracs ajuste sus pretensiones Escrito por Redacción. Publicado en Economía

La Asamblea General de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) ratificó y apoyó la gestión adelantada desde hace más de siete meses por el Presidente y la comisión negociadora de la Convención Colectiva 2018-2021 con Suntracs.Eduardo Rodríguez, director general de la organización y vocero de la comisión negociadora manifestó que la Asamblea avala todas las decisiones adoptadas por ese comité en la mesa negociadora.El Director General de CAPAC a su vez manifestó que se autorizó a los negociadores presentar nuevas ofertas de ajuste de salarios, todas dentro de lineamientos que se les ha otorgado a la Comisión.“Nuestro equipo está en plena facultad de tomar las decisiones que consideren a su mejor criterio en la mesa de negociación, para procurar un entendimiento en la búsqueda de un acuerdo sobre salarios siempre dentro de los conceptos que hemos planteado: que sirvan a la sustentabilidad de la industria, que favorezca la capacidad de los compradores y que a su vez cuide los puestos de trabajo del sector”, destacó Rodríguez.La CAPAC señala que se mantendrá en la mesa de negociación hasta alcanzar un acuerdo con el Suntracs siempre que ajuste sus pretensiones para no poner en riesgo la industria de la construcción.“Las instrucciones de la Asamblea General de la CAPAC es mantener una propuesta muy conservadora porque los niveles de salarios que actualmente reciben los trabajadores son sumamente altos, muy por encima del resto de los sectores productivos”, dijo.“El Suntracs pretende un aumento salarial del 60% a cuatro años, lo que la CAPAC considera fuera de la realidad, ya que esa cifra no es cónsona con el actual estado decreciente de la industria en momentos en que los trabajadores de la construcción son mejor pagados dentro de los demás grupos productivos del país”, señala el gremio patronal.Rodríguez hizo énfasis en que es muy importante pensar en la gente que compra, y no seguir la espiral de incrementos hasta el infinito.Los 90 mil trabajadores afiliados al Suntracs han recibido en cuatro años $6,000millones en salarios y un 80% adicional en prestaciones laborales que suman otros $4,800 millones. Eso representa un total $10,800 millones en cuatro años.La CAPAC, el brazo fuerte de la industria de la construcción reconoció mediante la Asamblea General de miembros, mantener la esperanza de que hasta ahora lo que ha sido la propuesta del Suntracs se ajuste a realidad del mercado, de manera que se pueda estrechar las brechas y llegar al punto de equilibrio, del que ambas partes buscan, con el objetivo de que se puedan mantener los puestos de trabajo y los precios de las viviendas.

Imprimir Correo electrónico