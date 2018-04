Anuncios de huelgas del Suntracs fundamentan preocupación de la CCIAP Escrito por Redacción Web. Publicado en Economía

“Los anuncios de huelgas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y de organizaciones cívicas de Colón fundamentan la preocupación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y de otros diversos sectores sobre el impacto de dichas medidas en el desempeño económico de Panamá”, indicó el gremio este domingo, a través de una nota de prensa.La CCIAP manifestó que es una realidad que la economía del país no resiste un ajuste drástico que provocaría un encarecimiento escalado de los bienes inmuebles, los cuales, aseguró, ya dejaron de ser accesibles para gran parte de la población que no satisface los requisitos de crédito bancario como producto de diversos factores, incluyendo un incremento del desempleo.“La huelga es una garantía fundamental de los trabajadores, pero su ejercicio no puede perjudicar los derechos de los demás ciudadanos. Por eso la Cámara insiste en que las políticas y las decisiones en esta materia deben considerar el mantenimiento de las actuales plazas de trabajo y la creación de todas las muchas más que demandará nuestro desarrollo”, agregó el grupo que aglutina a varios empresarios del país.Por otra parte, consideró que el Gobierno ejecuta en Colón un programa de importantes inversiones, “si bien no suficiente para solucionar todos sus problemas, un plan al fin en marcha factible de mejorar. Los colonenses por su parte sostienen que no son tomados en cuenta en los asuntos que los afectan. Esto hace evidente una falta de comunicación efectiva. Y tanto la experiencia como la práctica confirman que el diálogo directo es fórmula irreemplazable para la solución de conflictos. Hacemos un llamado a que se eviten situaciones como las que se vivieron en Colón hace algunas semanas”.Además, advirtió que Panamá necesita encaminarse en estabilidad y tranquilidad hacia los comicios generales de 2019. “Y no podrá hacerlo de persistir factores de desasosiego como los que se anticipan a futuro”.

