Comienza selección de cafés panameños que competirán en cata internaiconal Escrito por Redacción. Publicado en Economía

EFE | Los productores de las tierras altas de la occidental provincia de Chiriquí, en Panamá, comenzaron la selección de los mejores granos de café especial de cara a la cata internacional que tendrá lugar en mayo próximo y que se ha convertido en el evento comercial más importante del sector.

"La calidad del producto comienza desde el momento en que se selecciona la finca y el territorio geográfico donde va a crecer la planta, de ahí conocemos qué café va hacer de calidad y de competencia", comentó a Acan-Efe el productor Plinio Antonio Ruiz, de Casa Ruiz, en Boquete.

En la XXII Cata internacional "The Best of Panama", participarán lotes de café de 150 libras que deben ser entregados a más tardar en la última semana de este abril. Los productores deben entregar los lotes a la Asociación de Café Especial de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), que organiza la cata, y una firma de auditores clasificará las muestras.

A partir de allí, ninguno de los jueces sabe el origen de las muestras hasta el momento final de la premiación. La cata, que tendrá lugar del 22 al 26 de mayo próximo en la localidad montañosa de Boquete (Chiriquí), estará a cargo de 19 expertos en café finos de Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán, Corea de Sur, Australia, Japón y países europeos.

También estará invitados de Asia, Estados Unidos y Europa, que serán los testigos de la competencia entre los cafés especiales geishas, pacamaras y las variedades tradicionales como typica, caturra, catuai, mundo novo, entre otros.

El geisha es la estrella de los cafés especiales de Panamá. En el 2017, un lote de ese grano de la Hacienda La Esmeralda se vendió a un precio récord de 601 dólares la libra (454 gramos) y este año.

El miembro de la SCAP, Francisco Serrasín, dijo a Acan-Efe que la organización de la cata incluye el perfil del tueste, catación, calibración de los puntos a evaluar entre los jueces. En la edición de este 2018 se implementará un nuevo software con el objetivo de optimizar el tiempo de evaluación de los jueces; se aplicaran cambios como que los granos con procesos de honey (el café que se seca con el mucílago) entrarán en la categoría de los naturales y no en los lavados como ocurría antes, y participarán nuevos productores, dijo la SCAP.

Foto: EFE

