Unión de Capitanes de Remolcadores se queja de "repentina" decisión del Canal de Panamá Escrito por Redacción. Publicado en Economía

Un comunicado de los Capitanes de Remolcadores del Canal de Panamá señala como inconsulta y repentina la decisión de sancionar a un marino de remolcador por supuestamnte no seguir instrucciones y recalcalron que fue por defender el uso correto de la vía acuática.

Comunicado

LOS CAPITANES DE REMOLCADORES DEFENDEMOS EL USO CORRECTO DEL CANAL DE PANAMÁ Y NO NOS NEGAMOS A REALIZAR EL TRABAJO.



La inconsulta y repentina decisión de la administración del Canal de Panamá de eliminar un marino de remolcador de la proa, pone en peligro la seguridad de los clientes, los trabajadores y las propias instalaciones del Canal. Ya en noviembre del año pasado se registró un accidente que cobró la vida de un marino y no queremos que la historia se repita.



Es Falso que los capitanes de Remolcadores se nieguen a hacer su trabajo; los hechos de las últimas 48 horas se deben a discrepancias en temas que afectan específicamente la seguridad de la navegación y la operación del Canal de Panamá.



Vemos con preocupación que este viernes se realizaron tránsitos incumpliendo con el reglamento y manuales de navegación; ya que un error humano en estas maniobras puede costarle millones de dólares al país y afectar enormemente al comercio marítimo mundial.



Ante el comunicado enviado este jueves por la ACP, nosotros, al igual que todos los panameños, queremos que nuestro canal funcione sin interrupciones. Lamentamos los inconvenientes causados y pedimos disculpas al pueblo panameño por las decisiones tomadas por la ACP; sin embargo, reiteramos que la seguridad de la vía no puede ponerse en ningún momento en riesgo por las arbitrariedades de la Administración de la ACP.



De manera sensata, hemos acogido el llamado a diálogo realizado por el sub-administrador, a quien hemos llamado reiterativamente durante todo el día sin recibir respuesta alguna.



Llama la atención, que sin existir una investigación de los hechos, la ACP ha señalado que sancionará a los capitanes que de acuerdo a los parámetros establecidos en la convención colectiva y reglamento interno, solicitaron de manera responsable la figura del tercer marino para efectuar el tránsito seguro. La ACP ha irrespetado el debido proceso al que tiene derecho todo individuo.





Lo ocurrido en las últimas horas demuestra el deterioro de las relaciones laborales en la Autoridad del Canal, situación que hemos denunciado en varias ocasiones, por lo que solicitamos a la Junta Directiva escuchar el clamor de la clase trabajadora, fuerza activa que mueve el canal.



Reiteramos nuestro compromiso de seguir remolcando progreso y dejar en alto el nombre de nuestra nación.

