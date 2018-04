Varela expone su modelo de inversión inclusiva y lucha contra la corrupción Escrito por Redacción. Publicado en Economía

EFE | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expuso hoy en la III Cumbre Empresarial del BID en Lima, el modelo de "inversión inclusiva" que sigue su Gobierno para que la población del país se beneficie directamente del capital invertido.

En una intervención en la Sesión Plenaria de la cumbre, Varela hizo un repaso de las principales inversiones en su país y habló de la necesidad de luchar contra la corrupción pero, dijo, es necesario hacerlo sin perjudicar a la población. Es necesario una "inversión pública inclusiva", una que "beneficie directamente a los ciudadanos para que no se queden atrás", dijo al hablar de los proyectos millonarios que han servido en Panamá para financiar programas sociales. Y explicó que una inversión así se maneja sobre la premisa de que "los recursos naturales son de la población" y que cuando se negocian concesiones hay que darle "la parte justa al pueblo". Varela fue hoy el tercer presidente que habló en la III Cumbre Empresarial del BID, antesala de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el viernes y sábado en esta capital. Antes que él ya lo habían hecho el presidente de Perú, Martin Vizcarra, que inauguró el evento, y el de República Dominicana, Danilo Medina.

El mandatario panameño afirmó que "la inversión privada ha jugado un papel muy importante" en su país, pero que en todo momento se hace con "criterio social, eficiencia y rendimiento". Un proceso en el que destacó la importancia de preservar la "transparencia" para evitar casos de corrupción como los que han afectado a los gobiernos de la región en los últimos años, y en el caso de Panamá a su predecesor Ricardo Martinelli. En ese sentido, defendió una política de protección a las empresas con el fin de proteger el desarrollo y los puestos de trabajo, a la vez que se aplican medidas sancionadoras contra los responsables directos de la corrupción. "Vamos a salir adelante no protegiendo a personas sino a la población, no se puede destruir empresas y países, perdiendo dinero", indicó sobre su visión de cómo de llevarse adelante la lucha contra la corrupción. Esta lacra, que afecta a numerosos países de América Latina al más alto nivel, será el epicentro de la Cumbre de las Américas. Varela insistió en que el proceso de transparencia a la hora de hacer concesiones es vital porque "una obra mal adjudicada es una obra que no va a terminar bien". También defendió la necesidad de seguridad jurídica para los inversores y el de rentabilidad. "Hay muchos retos en América Latina y es importante desarrollar la cultura de pagos de los servicios que se le ofrecen (al ciudadano). La estabilidad, la seguridad jurídica y el retorno a su inversión al inversionista", resumió.

