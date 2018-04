Gobierno rechaza interceder a favor de Trump por hotel de lujo Escrito por AFP. Publicado en Economía

AFP | La vicepresidenta, Isabel de Saint Malo, manifestó ayer que su gobierno no va a interceder en la disputa que mantiene la organización Trump, vinculada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los nuevos dueños de un hotel de lujo en Panamá.De Saint Malo manifestó que distintas instancias del gobierno panameño, como la Presidencia y la Cancillería, han recibido una misiva del equipo de abogados de la compañía Trump pidiendo ayuda por el control de un hotel exclusivo ubicado en Ciudad de Panamá."Es una carta que insta al Órgano Ejecutivo panameño a inmiscuirse con un tema que es netamente del Órgano judicial", dijo De Saint Malo.Por ese motivo, "no creo yo que el Órgano Ejecutivo tiene una posición a tomar mientras esté en su trámite dentro del Órgano Judicial, porque eso sería inmiscuirnos en un tema que no está en este momento en la competencia" del gobierno, añadió De Saint Malo.De acuerdo con la funcionaria, la misiva hace alusión a la "protección de inversiones", aunque no dio más detalles.En la carta los abogados de Trump piden al presidente Juan Carlos Varela, "urgentemente" que utilice "su influencia en relación con una disputa comercial que involucra al hotel Trump".

