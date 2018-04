APEDE: Panamá es un gran destino turístico, pero se requiere de la promoción adecuada Escrito por Redacción. Publicado en Economía

Representantes del sector turismo a nivel nacional, autoridades, empresarios, ejecutivos de empresa, emprendedores y estudiantes se congregaron en la décima segunda versión del Foro de Turismo de APEDE, FOTUR 2018, que en esta ocasión se realizó recientemente en la ciudad de Chitré, con el objetivo de promover la importancia de que al sector turismo se le den las herramientas necesarias para su desarrollo y dado que el mismo no ha obtenido los resultados esperados en los últimos años.Para APEDE, Panamá es un gran destino turístico y tenemos todo para captar la gran demanda turística de la región, porque se puede ofrecer todas las modalidades de turismo, entre ellos: ecológico, de aventura, de montañas, de convenciones, de compras y mucho más, pero se necesita la promoción turística adecuada en los mercados correctos, por lo que se hace imprescindible un plan de carácter integral que sea cónsono con la realidad y el desarrollo que el sector turismo requiere.Entre los temas que expusieron expertos nacionales e internacionales en la materia estuvieron: Iniciativas y programas del Municipio de Panamá para fortalecer la oferta turística, por el alcalde de la ciudad de Panamá, José Isabel Blandón; Planeación estratégica de un destino - Programa de desarrollo turístico y descentralización, a cargo de Alcira Rodríguez, The Panama Experience y CEO, Frikis Group. Otra de las exposiciones fue la de Daniel Castelblanco de GOOGLE Latinoamérica con el “Nuevo turismo digital: Cómo atraer y servir al viajero en Panamá”. La ponencia de Carlos Muñoz, AirBnB, Central America and the Caribbean con “Innovaciones de hospedaje como parte de la experiencia del viajero y desarrollo de normativas”. Además del tema: “Industria de reuniones y eventos de negocios: La nueva economía compartida”, a cargo de Ana María Viscasillas, de Business Tourism Services; Líder de Proyecto Destination NEXT LatAm y Caribe.Entre los paneles realizados se dieron: “Azuero como región turística: oferta, demanda, capacidad, recursos y oportunidades”, en el que participaron: Laura Arauz, de la Cámara de Turismo de Herrera, Enrique “Quique” Pesantez de Pesantez Tours, Javier Arosemena del Hotel Presidente de la ciudad de Las Tablas, Jorge Tovar, de la Cámara de Turismo de Chiriquí y de la Red de Cámaras de Turismo del Interior. “Creación y promoción de productos de turismo de nicho”, en que participaron: Guillermo De Saint Malo de Pearl Island y Haras Cerro Punta; Nadyuska Amador de Padovano de Casa Friuli ECOLODGE Las Minas; Jorge Tovar, Gerente de Boquete Tree Trek y presidente de la Cámara de Turismo de Chiriquí; Héctor Golcher, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles y Gunther Figueroa del Hotel Management Services.Y finalmente el panel de “Observatorios Regionales para generar estadísticas confiables”, en el que participaron Antonio Alfaro, presidente de Cámara de Turismo de Panamá; Adriana Angarita, rectora de la Universidad del Istmo; Ernesto Orillac, presidente de la Asociación Panameña de Operadores de Turismo; Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles.Para el presidente de APEDE, Héctor Cotes, no es posible que continuemos con la misma práctica y que cada 5 años se cambien los planes propuestos en materia turística o se frenen los avances que ya se han trabajado, para darle paso a propuestas que no son sostenibles en el tiempo o simplemente dejar de lado estudios que costaron tiempo y dinero; y que se encuentran engavetados, tal es el caso del Plan Maestro de Turismo, que se impulsó desde hace varios años y que fue un esfuerzo conjunto del sector privado y autoridades de ese momento.“El turismo en la actualidad es una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país, por ello, es necesario que se impulse con una verdadera política turística que contemple un plan a corto, mediano y largo plazo, que nos permita avanzar en esta materia y que muchas veces como país no hemos dimensionado su potencial”, destacó Cotes.Por su parte, Mercedes Morris, presidente de la comisión organizadora del evento y ligada a este sector económico, enfatizó que por cada dólar que se invierte en turismo es el equivalente a multiplicarlo por $3.2, lo que beneficia a todos los que están relacionados directa e indirectamente con esta actividad económica, lo que sustenta que el turismo es una de las opciones de desarrollo más viable porque es sostenible en el tiempo, permite el desarrollo de los pueblos, trasciende en la cultura y deja una marca imborrable a sus habitantes.Por doce años consecutivos APEDE ha llevado adelante, a través de su comisión de turismo, el FOTUR, con los que se han logrado importantes avances en el mejoramiento del sector turismo; sin embargo, todavía falta mucho más para lograr la explotación del turismo correctamente en el país, principalmente en educación y capacitación del capital humano que se requiere.Uno de los logros más recientes es el recién creado Fondo de Promoción Turística, con el que se financiará la promoción del país como destino turístico y que en agosto próximo será una realidad con una inversión de $2 millones de dólares para apoyar e impulsar esta actividad económica de gran potencial y como lo hacen los demás países de la región; esto también demuestra que las iniciativas público-privada son positivas para el progreso del país.

