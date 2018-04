MEF hará ajustes y mantenimiento al formulario digital de CEPADEM Escrito por Redacción. Publicado en Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que este sábado 7 de abril realizará ajustes y mantenimiento al sitio webPor tal razón, la página no estará disponible para acceder al formulario digital y realizar los trámites del CEPADEM de solicitudes para familiares de beneficiarios fallecidos, admisión de reclamos y datos de beneficiarios activos (no jubilados), a partir de las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m.Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar.

Imprimir Correo electrónico