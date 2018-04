La corrupción trasnacional y la evasión fiscal vuelven a relucir a EuroLat Escrito por EFE. Publicado en Economía

EFE | La Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat) debatió hoy, 5 de abril de 2018, sobre la corrupción transnacional y la evasión fiscal, así como los ajustes que deben realizar los países para dotar más transparencia a sus gobiernos.

"El fenómeno de la corrupción trasnacional que impacta doblemente a nuestros países, sustrae recursos económicos que deben destinarse a la reducción de la pobreza y marginalidad; además crea patrones culturales con antivalores", expresó el diputado panameño Elías Castillo y presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Agregó durante una reunión en una de las comisiones permanentes de la Eurolat, que se reúnen en Panamá, que los parlamentarios deben unir esfuerzos en establecer mecanismos de cooperación birregionales enfocados en el intercambio de información para la prevención oportuna, persecución y el castigo de este flagelo.

Castillo, quien es copresidente del componente Latinoamericano de Eurolat, señaló que aún en algunos países de la Unión Europea (UE) no es suficiente el esfuerzo que ha realizado Panamá en la legislación de transparencia fiscal, combate al blanqueo de capitales y lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Ante ese señalamiento, la eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) Ana Miranda, indicó a Acan-Efe que ve favorable que Panamá se ha esforzado por cambiar su imagen de paraíso fiscal, pero considera que aún hay empresas que están vinculadas a la evasión fiscal, por lo que falta más transparencia.

Panamá fue incluida en diciembre pasado en la primera lista negra de paraísos fiscales elaborada por la UE, aunque el bloque europeo excluyó al país centroamericano y a otras 7 jurisdicciones de ese listado un mes después y los trasladó a una lista gris de observación.

"No soy quien para decir si Europa debe de mantener o no la lista negra, pero hay un problema, que no solo es la complicidad de países como Panamá, sino que está el hecho de que se encuentran aún cargos públicos vinculados por parte de nuestros estados, y esa es parte de la culpa",sostuvo la eurodiputada que es parte del grupo parlamentario Alianza Libre Europea-Los Verdes.

Mientras que la parlamentaria andina y miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Tecnología, Pamela Aguirre, expuso a Acan-Efe que dentro de la jornada el tema de los paraísos fiscales es el de mayor fuerza por las repercusiones que se han dado de los mal llamados "papeles de Panamá" y los "papeles del paraíso".

"Todos nuestros países son víctimas, esos dineros productos de la evasión fiscal queda en esos paraísos fiscales, causando indignación en el mundo. Estos recursos debiesen ser utilizados para salud o educación y no enriquecer los bolsillos de políticos o corruptos", manifestó Aguirre.

Los políticos, que se reunirán hasta mañana viernes, discutirán y votarán informes sobre justicia y lucha contra la impunidad, la cooperación bilateral en seguridad aérea, la responsabilidad social corporativa, el combate contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social y la cooperación en materia de investigación, de acuerdo con la información oficial.

La EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional conformada por 150 miembros -75 del Parlamento Europeo y 75 de Latinoamérica-, incluidos el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Imprimir Correo electrónico