Asamblea General de Suntracs aprueba huelga general para el miércoles 18 de abril de 2018

El Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) aprobó una huelga nacional para este miércoles 18 de abril, desde las 7:00 a.m.

"Hemos sido cuidadosos. No empezamos la huelga para carnavales, ni cuando iniciaron las clases, ni en Semana Santa, pero llegó el momento de declarar la huelga. Se tomado en consideración el pago del décimo tercer mes que será el 15 de abril, no se lo gasten porque la huelga empieza y no sabemos cuándo va a terminar”, indicó Saúl Méndez, en la asamblea general del Parque Porras.

La decisión se toma luego de no llegar a un acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción sobre un aumento salarial durante seis meses de negociación.

Hasta la fecha se logró acuerdos en 142 de las 170 cláusulas de la convención quedando 13 por acordar, específicamente las de carácter económico que implica el aumento de salario, condiciones especiales y ajustes de salario en megaobras. Los trabajadores exigen un aumento del 60% en cuatro años.

