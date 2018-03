La educación es crucial para la inclusión financiera en América Latina Escrito por EFE. Publicado en Economía

EFE | La educación es crucial para que la inclusión financiera se haga realidad en América Latina, afirmó hoy, 23 de marzo de 2018, a Efe el presidente de Visa para esa región, Eduardo Coello, para explicar la razón de las actividades organizadas por la compañía de pagos electrónicos con motivo de la Semana Mundial del Ahorro.

Perú y República Dominicana fueron los países escogidos este año para desarrollar unas actividades que tienen como objetivo dar a conocer los rudimentos del manejo de las finanzas personales.

"Profesor Q: Descubre la magia de tu poder financiero", una obra de teatro que está dirigida no solo a los niños y ha sido presentada en más de 20 ciudades de América Latina, se ha presentado este mes en dos colegios públicos de Lima y desde hoy y durante el fin de semana se representa en un parque del distrito de Surco.

En una de estas actividades en la capital peruana, Evelyn Zapata, directora sénior de Educación Financiera de Visa en América Latina y el Caribe, dijo a Efe que es importante que los niños y jóvenes estén familiarizados con conceptos como crédito y débito y con las nuevas formas de pago, para que hagan un uso "responsable".

A juicio de Zapata, "establecer sistemas y hábitos de manejo de las finanzas más saludables es algo que debe darse en familia, ser orgánico entre padres e hijos y que todos trabajen para mantener el patrimonio familiar de manera saludable".

Para llevar esta obra interactiva en la que la magia se pone al servicio de la educación financiera a los limeños Finanzas Prácticas, el programa de responsabilidad corporativa de Visa, se ha asociado con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Administración de Fondos de Pensiones) de Perú.

Además, en República Dominicana Visa ha estado presente en la V Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central de ese país con una iniciativa dirigida a niños y jóvenes y centrada en "la idea de cuál debería ser su rol en la parte del uso de los servicios financieros", dijo Coello.

"Acciones que suman para el futuro" procura estimular en los participantes la importancia de un adecuado manejo de sus finanzas personales y a reflexionar sobre cómo las decisiones que tomen hoy impactarán en su futuro.

En una entrevista con Efe en Miami Coello indicó que para esta compañía de tecnología que ayuda a conectar a comercios con consumidores, la "ecuación no está completa si no nos aseguramos que estos productos llegan a otros segmentos de la población que hasta ahora no han tenido acceso a servicios financieros formales".

La inclusión financiera también "lleva de la mano todo un esfuerzo de educación financiera", dice Coello para referirse a las actividades desarrolladas durante la Semana del Ahorro.

"El primer concepto que enseñamos a los niños es el ahorro, el primer paso que todo el mundo tiene al comenzar su vida financiera", señala al hacer un repaso de los videojuegos basados en el fútbol y los cómics que sirven al mismo objetivo que la obra de teatro representada por estos días en Lima.

Pero además Visa ha desarrollado material para que en las universidades y colegios se incluyan clases en donde los maestros puedan enseñar los conceptos básicos de los servicios bancarios, porque, señala Coello, "en la región todavía hay una gran parte de la población que no está bancarizada", exactamente la mitad.

Y entre la mitad que se considera bancarizada hay una parte que no está ligada a bancos sino a cajas de ahorros, instituciones de empeños y otras entidades.

"Nuestro trabajo es cómo seguimos ampliando la red de pagos para que estas instituciones que ya aglutinan a muchos consumidores en la región se acerquen más a la red electrónica de pagos", dice.

A juicio del presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe, todavía hay en la región espacio para "seguir penetrando con los medios de pago electrónicos, que suponen beneficios para los Gobiernos, seguridad y conveniencia para el usuario y un crecimiento económico para los comercios que los aceptan".

El proceso se puede acelerar ahora que mucha gente de la región ya tiene una computadora o un teléfono que le permite tener acceso a "información, que, a su vez, le da más certeza de cómo está haciendo sus transacciones", subraya.

La estrategia en una doble dirección porque si el comercio no ve los beneficios de aceptar pagos electrónicos, el cliente no encontrará donde poder usar su tarjeta y esa es una de las grandes oportunidades de crecimiento en la región, según Coello.

