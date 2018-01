Registro Internacional de Buques de Panamá realiza reunión anual Escrito por Redacción. 18 Enero 2018 Publicado en Economía

Con la finalidad de trabajar mancomunadamente mediante canales de comunicación abiertos y de manera transparente, el Registro de Buques de Panamá llevó a cabo una reunión con las Organizaciones Reconocidas (OR) Nacionales, la cual sirvió como marco para promover las actividades de modernización y los servicios en línea ofrecidos por el Registro, a través de su plataforma electrónica.Panamá representa el 18% de la flota mercante mundial y como país líder en abanderamiento de naves, con más de 8 mil buques abanderados, requerimos de las OR, que son las entidades auxiliares privadas debidamente autorizadas por las Administraciones de Bandera, en nuestro caso, por la Administración Marítima Panameña, para que garanticen el cumplimiento de las normas de navegación y de seguridad marítima, conforme a las normas nacionales e internacionales.Teniendo en cuenta lo anterior, Panamá acoge la Resolución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) MSC.349 (92) que adopta el Código para las Organizaciones Reconocidas. La presente Administración, en el año 2015, estableció el Programa de Auditorías a las Organizaciones Reconocidas, culminando exitosamente al lograr auditar, en su totalidad, a las OR que mantienen un acuerdo de delegación de funciones con esta Dirección.Cabe destacar, que en esta Reunión Anual se dieron a conocer las tres enmiendas que entrarán en vigor a partir del día 8 de enero de 2019, entre las cuales se encuentra la extensión del certificado de trabajo marítimo hasta por un periodo no mayor a cinco meses, siempre y cuando se lleve a cabo la inspección por renovación y en el momento la OR no pueda expedir de manera inmediata el nuevo certificado de trabajo marítimo válido por cinco años.Referente a este tema la jefa de la Sección MLC, Licda. Giovanna Villamonte Santos agregó que esta extensión deberá anexarse al certificado de trabajo marítimo en vigor. Igualmente, se explicó la importancia del tema del acoso o intimidación a bordo, que si bien se adoptó dicha enmienda como pauta, es de gran importancia y debe ser incluido dentro de los programas de seguridad y salud a bordo de los armadores u operadores, y que adicionalmente formarán parte de las situaciones objeto de investigación, en caso de ocurrir un accidente o siniestro marítimo.

