Anuncian los centros de entrega de Cepadem en Panamá y San Miguelito Escrito por Yessika Calles. 11 Enero 2018 Publicado en Economía

El 15 y el 16 de enero de la próxima semana se realizará la entrega masiva de Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) a beneficiarios que cobran su jubilación por ACH o transferencia bancaria. Para ello el Gobierno nacional habilitará espacios en diferentes centros educativos a nivel nacional.

En Panamá y San Miguelito los colegios oficiales habilitados para la entrega de Cepadem son el Richard Neumann, Escuela de Los Andes, Instituto Rubiano, Estado de Israel, Instituto América, Escuela República de Chile, Colegio Francisco Beckman, Escuela Ricardo J. Alfaro, Casa del Jubilado en Chepo y la Arena Roberto Durán.

El horario de atención será de 8.00 a.m a 4.00 p.m. Olmedo Arrocha, Director del Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que se prevé que unos 50 mil beneficiarios recibirán sus certificados.

Arrocha advirtió a los beneficiarios que deben consultar en la página web: cepadem.mef.gob.pa para saber en qué escuela les corresponde retirar sus certificados y quienes no tienen sus Cepadem impresos les va a aparecer “Cepadem no disponible", por lo que recomienda no ir a ningún lugar a hacer filas y esperar a que esté listo.

Imprimir Correo electrónico