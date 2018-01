Más de 700 multas a empresas por evasión de cuota obrero patronal Escrito por Redacción. 09 Enero 2018 Publicado en Economía

El Departamento de Investigación de Ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) aplicó 778 multas a empleadores por incumplimiento de las normas que establece la Ley N° 51 Orgánica de la CSS y el Reglamento General de Ingresos relacionadas a la cuota obrero patronal.

El licenciado José Reyes, Encargado de Estadística y Productividad de la CSS dijo que las multas fueron aplicadas luego de investigar e inspeccionar los sitios de trabajo de todas las personas sujetas al régimen de seguridad social, logrando detectar a empleadores que evaden la disposición.

Agrego que la recaudación directa en la aplicación de estas multas a los empleadores reflejaron en caja, un valor de B/.253,593.32 superando en cantidad de sanciones a empleadores y recaudación a cifras del año 2016. Por otra parte, el licenciado Ramiro Jesús Ríos, Investigador Patronal, informó que estas multas son producto de los operativos desarrollados durante el año 2017 tanto diurno como nocturno en comercios, hoteles y construcciones logrando detectar la falta de compromiso de los empleadores al no ingresar a sus empleados en la base de datos de la CSS.

Ríos detalló que la mayoría de los empleadores sancionados no presentaban el salario correcto de sus trabajadores como estaba plasmado en los contratos, además obviaban las horas extras y no finiquitaban en sus cierres con los empleados la presentación de sus liquidaciones que afectan los ingresos de la CSS. Agregó que los empleadores siguen contratando personal extranjero los cuales no cuentan con el permiso de trabajo correspondiente.

Aquellos empleadores que son sorprendidos contratando personal extranjero de forma inmediata se hace un levantamiento de la información completa con los detalles del empleado y de igual manera del empleador, luego se procede hacer un escrito y se toma la normativa de remitir la mayoría de los casos al sistema judicial de la CSS.

Las empresas que son sorprendidas omitiendo el pago de la cuota seguro social son citadas al día siguiente, en caso tal el empleador no acude a la citación, son visitados nuevamente el mismo día y se le deja otra boleta de citación; de faltar a esta boleta se les aplica el artículo 93 de la CSS que establece” La negativa a suministrar información y las citaciones que se le efectúan a las empresas”.

Durante el año 2017 el Departamento de Investigación de Ingresos de la CSS, realizó en el mes de enero operativos puerta a puerta en el área de la 24 de diciembre, logrando visitar 23 empresas; el 9 y 23 de junio 39 empresas fueron visitas en el corregimiento de San Francisco y en el mes de diciembre en la Ciudad Capital y la provincia de Panamá Oeste 50 empresas fueron inspeccionadas.

Imprimir Correo electrónico