Comienza a regir regulación para plataformas tecnológicas; Uber estima demoras y aumento Escrito por Redacción Web. 03 Enero 2018 Publicado en Economía

La plataforma tecnológica Uber inició ayer la implementación del Decreto 331, que regula el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicación.

A través de un comunicado enviado a sus usuarios, Uber informó que con la llegada del Año Nuevo, inician los cambios establecidos por el Órgano Ejecutivo, y advirtió que con estos cambios se estima que deberán esperar un poco más por el servicio, y además podrían experimentar un aumento de costos en los viajes.



Según la plataforma estas irregularidades obedecen a que los socios conductores todavía no han podido tramitar la licencia tipo E1 exigida por el decreto y señalan que solo el 18% ha presentado la documentación, mientras que el otro 73% restante que también son panameños y elegibles para sacar licencia no han culminado el trámite.



Respecto al pago por el servicio, otra de las disposiciones establecidas por el Ejecutivo informan a los usuarios de efectivo que pueden seguir haciendo uso normal de la aplicación hasta mayo, fecha que debe estar en vigencia según el documento.



Sostienen que a causa de la normativa 1 de cada 3 usuarios ya no podrán realizar más viajes, lo que disminuye significativamente las ganancias, toda vez que el 52% de los viajes son pagados en efectivo, por lo que reduce el número de clientes de una manera representativa.

Redacción

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @Metrolibrepty

Instagram: Metrolibrepty

Imprimir Correo electrónico