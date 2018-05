Duty Free de 24 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Comerciantes de distintos mercados afirman que el precio del tomate perita, la yuca y la papa se han disparado, por la escasez del producto debido a cambios climáticos. Los productos han aumentado hasta los $0.40 en los últimos días, lo más curioso es que estos tres productos están en la lista de control de precios y deben mantener su costo. ¿Quién vigila la regulación?“En menos de un año Panamá dejará de depender del petróleo para generar electricidad”, dicen autoridades. ¡Amanecerá y veremos!La AUPSA decomisó chocolates, mostaza en grano y suplementos alimenticios que no tenían registro sanitario y estaban a la venta en comercios de Penonomé, Chitré y El Valle de Antón. ¡Ojo!Aunque están desesperados por salir del Mercado de Abastos por las pésimas condiciones del lugar, los arrendatarios del mismo no están muy convencidos de ser trasladados al Merca Panamá, ya que preveen que disminuirán las ventas por la ubicación de lugar.Usuarios señalan que las multas que impone la ACODECO por control de precios “son un contrasentido, ya que su efecto será subir los precios, no bajarlos. Es hora de derogar el control”.Panamá ya se alista para exportar productos a Israel, el primero será el café y desde el próximo mes estarán tramitando su primer envío.El sacrificio de ganado vacuno en nuestro país creció en un 1.02 por ciento y el porcino, un 4.67%, en abril pasado.Frenadeso criticó a TVN por el trato que le dieron a Luis Posada Carriles. “El personaje que hizo explotar un avión de Cuba de Aviación es un dirigente anticastrista. No, es terrorista internacional”, cuestionaron.Los rendimientos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cayeron en el primer trimestre de este año. Generó una rentabilidad bruta -0.22%.Ya las autoridades aseguraron que el costo del tanque de gas de 25 libras no aumentará. Sin embargo, no todo es color de rosa porque ya se habla de focalizar el precio. Sólo la población que verdaderamente necesita el subsidio seguirá comprándolo al precio actual. Esto no queda claro, ¿el resto de la población lo comprará a otro precio? ¿Qué se está cocinando?

