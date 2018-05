Duty Free de 22 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Tenga cuidado con las recargas de los extintores. Los bomberos de Chepo denunciaron a un sujeto que se está acercando a los comercios haciéndose pasar por personal de la institución para recargar los extintores de cada local por un precio mayor a 40 dólares. Dicha institución aclaró que no se encarga de la recarga de dichos extintores y argumenta que este sujeto es un estafador.En marzo, el Minsa alertó sobre la venta de la pasta dental “Colgate Üclü Etki” de dudosa procedencia y todavía los venden en las calles.Los que salían de una y caían en otra el fin de semana fueron la gente de MiBus, estuvieron envueltos en varios incidentes. Uno dando la vuelta en un “Push”, otro boxeando y para rematar un borracho se iba a llevar un bus con todo y pasajeros.Don Plinio Ruíz, fundador de Café Ruíz, falleció ayer a los 96 años en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. Sus familiares informaron que las honras fúnebres se llevarán a cabo el jueves 24 de mayo a las 10 de la mañana, en la Iglesia Evangélica Bautista de Boquete.La aerolínea Viva Colombia ya canceló sus vuelos a Panamá debido a altos costos de operación. Sin embargo, la empresa no descarta que en un futuro regresen, todo depende de la viabilidad.El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), al primer trimestre, alcanzó 3.49%. Fue la menor cifra reportada en 15 años.Taxistas no harán más piqueteos y enfilarán sus esfuerzos para que funcione su nueva plataforma digital que competirá con Uber.En quince días se realizará otra entrega masiva de Cepadem; tienen contemplado hacer tres convocatorias más para entregar 80 mil Cepadem que ya están impresos. ¡A estar pendientes de la entrega!El presidente Juan C. Varela busca establecer un vuelo directo entre Panamá y Londres, con aerolíneas British Airways y Virgin Atlantic.La industria de los juegos de azar está golpeada desde que entró en vigencia el Decreto Ejecutivo que modificó e implementó un impuesto de 5.5% a estos juegos, así lo advierten los expertos. Además afirman que el futuro de la misma no es muy halagador, ya que la asistencia a estos lugares ha bajado considerablemente.

