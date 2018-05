Duty Free de 21 de mayo de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Duty Free

Defienden la igualdad laboral

La desigualdad laboral aún existe en Panamá. Una usuaria denunció en redes que según su profesor de sociología, la razón por la que a Do It Center le va tan mal es porque la mayoría de los trabajadores son mujeres y ellas no saben nada de herramientas y plomería. Ante esto, Do it Center le comentó que “están convencidos de que tanto la mujer como el hombre pueden desempeñarse en cualquier rol”.



¿En qué quedo Viva Colombia?

Luego de que la aerolínea Viva Colombia anunciara que realizaría vuelos a Panamá hasta ayer, 20 de mayo, las autoridades señalaron que se reunirían para encontrar una solución. ¿En qué quedaron?



Ahorro de energía es cuestionado

¿Que la energía renovable es más barata y no varía su precio? Habrá que certificarlo, consumidores de energía del parque eóliico en Penonomé dicen que no han visto ningún ahorro ni beneficios. ¡Ojo!



¿Qué pasará con el Figali?

¿En qué quedó el caso de Figali, lo van a tumbar o cuál es el plan con eso? Una panameña señaló en su cuenta de Twitter: “¿por qué tumbar el edificio de Figali? Ya está construido, bien construido, úsenlo para algo. Remodelado para algo debe servir. Nunca entendí la destrucción de la Embajada Americana. Tumben Buena Vista y usen Figali”. ¿Será que el Estado seguirá la recomendación de esta ciudadana? Lo que importa es que le saquen provecho.



Productores de piña piden ayuda

Agroexportadores y productores de piña en Panamá Oeste se sienten abandonados, exigen ayuda al Gobierno para promover rondas de negocios y ferias internacionales para impulsar las ventas. Estos no han tenido la oportunidad de beneficiarse con Panamá Exporta como lo han hecho otros.



Desde ya se prepararán para el 2021

¡De los errores se aprende! No había ni terminado la huelga y el Suntracs ya estaba pensando en la próxima que posiblemente tendrán en el 2021, cuando se negocie nuevamente otra Convención Colectiva con la CAPAC. Anunciaron que fortalecerán el fondo de huelga porque las próximas negociaciones se tornarán más difíciles. Se dieron cuenta de la falta de organización para entregar el subsidio, que hizo irritar a varios trabajadores.



Morosidad afectará a colegios

¿No hay plata? El Ministerio de Educación tiene una alta morosidad con la empresa Revisalud, dicen que varias escuelas de San Miguelito podrían quedarse sin el servicio de aseo.



En alerta por proyecto de evasión

Empresarios ya están en alerta porque se avecina la discusión del proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como delito, afirman que esto requiere amplio debate porque será herramienta de persecución política



Subsidio de $50 termina esta semana

Y aunque la huelga del SUNTRACS terminó, su secretario general Saúl Méndez, aseguró que esta semana terminarán de entregar el subsidio de $50 a los trabajadores que quedaron pendientes.

Negociarán ingreso de empresas chinas a la ZLC

El director general de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Municipalidad de Shanghai, Zhang Xiaosong, realizó una visita oficial en la Zona Libre de Colón para conocer las oportunidades en materia logística; al parecer en julio negociarán el ingreso de empresas chinas a la zona franca.



Logran la producción

Luego de meses de preocupación los productores de sal de la provincia de Los Santos lograron asegurar la producción para el consumo nacional, a pesar de los cambios en el clima.



No se logra el crecimiento de 5.6%

Empresarios y economistas advierten que posiblemente no se logre la cifra de crecimiento económico prevista para este año. Afirman que no van a llegar ni al 5% debido a muchos factores, entre ellos la desaceleración económica, la tendencia al alza del costo del petróleo, alimentos, el fortalecimiento del dólar y otros. Aunado la huelga de los trabajadores de la construcción, uno de los principales motores de la economía del país. Todo esto pasará factura.



¿Van contra Minera Panamá?

El Suntracs había advertido que una vez terminaran con la CAPAC iban con Minera Panamá, por supuestas irregularidades en contra de los trabajadores. ¿Se avecina otro conflicto?

