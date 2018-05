Duty Free de 14 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Una negociación sin presiones

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronunció ante el llamado del presidente Juan Carlos Varela para que el Suntracs solicite un arbitraje para lograr un acuerdo con la Capac. Los empresarios apuestan a la negociación y sostienen que las partes deben llegar a un acuerdo sin limitaciones de tiempo o presión de arbitraje.

Les preocupa la Constituyente

Debido a la desaceleración económica por la que está pasando el país, a los empresarios les preocupa que el llamado a una constituyente por parte del Gobierno Nacional agrave el ambiente para inversiones.

Pantallas locas en Corredor Norte

¿Qué pasa con las casetas del Corredor Norte? Te cobran, pero en la pantalla no te refleja tu saldo correcto. En una caseta te dice una cantidad y en la otra pareciera que en vez de restarte, te sumaran.

¿Se retirarán de Panamá?

La aerolínea Viva Colombia mantiene la decisión de no operar más en Panamá a partir del próximo 20 de mayo. Miembros de la empresa aseguraron no haberse reunido con representantes de Tocumen S.A. ni haber recibido una propuesta formal para que la empresa se quede. Aunque circularon rumores sobre una reunión que tendrían el pasado viernes, de la aerolínea y representantes de Tocumen S.A, no se sabe nada aún.

¿Dónde están las autoridades?

¡Un tema de nunca acabar! Los propietarios de locales comerciales se siguen tomando las aceras como estacionamientos. La pregunta es ¿quién les da estos permisos? ¿Será que cambiaron las normas y ahora pueden utilizar los espacios públicos para sus beneficios?

La AMP se reunirá pronto con PPC

El ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, Jorge Barakat, señaló que están coordinando una reunión con la gerencia de Panama Ports Company para que les expliquen qué es lo que está pasando en sus puertos y cómo funciona el tema de la tercerización que ha sido denunciado, ya que a la autoridad le interesa salvaguardar los empleos.

Inseguridad en minisúper crece

La inseguridad está golpeando a los comercios y hasta las tiendas de los chinos. Muchos de ellos están cerrando mas temprano en las noches, por el temor a ser asaltados si cierran tarde.

“No todo es como lo pintan...”

Según el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, sí hay crecimiento. En twitter publicó: “no todo es como lo pintan los promotores de crisis. Las ganancias de los bancos crecieron 19.1%”.

Exportadores viajarán a Chile

Exportadores panameños de rubros como productos de mar, café y frutas se preparan para participar de una rueda de negocios en Santiago de Chile. Esperan lograr grandes beneficios.

Entregarán 30 mil Cepadem esta semana

¡Prepárense! Esta semana se entregarán 30 mil certificados de pagos negociables de la segunda partida del décimo tercer mes (Cepadem) a los beneficiarios no jubilados y a los familiares de los jubilados fallecidos. La entrega se realizará el 17 y 18 de mayo en la arena Roberto Durán.

Operativo los dejó al descubierto

¿Insisten en el juega vivo? La Acodeco realizó un operativo en varios comercios de la provincia de Colón donde detectaron 398 productos vencidos, 335 sin el precio a la vista y 52 deteriorados.

Critican el aumento en los gastos del Gobierno Nacional

El último informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas reveló que los gastos totales del gobierno incrementaron un 36.7%, información que fue muy criticada por muchas personas. Quien lanzó una dura crítica fue el presidente del partido CD, Rómulo Roux. En redes sociales dijo: “los panameños viendo de qué manera estiran la plata para llegar a fin de mes, mientras el gobierno incrementa sus gastos excesivamente y no resuelve nada”.

Lo peor del caso es que el incremento obedece al alza de los servicios personales del Gobierno.

Que no sea un viaje más

Una delegación panameña participa en un Seminario de Cuarentena e Inspección agropecuaria en China. Esperemos que sea aprovechado y no quede en un viaje más como han realizado otros funcionarios.

Imprimir Correo electrónico