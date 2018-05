Duty Free de 11 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

El embajador de los Países Bajos en Panamá, Dirk Janssen, publicó en su cuenta de Twitter que “Hoy (ayer) estamos de visita en #Chiriquí y hablamos con representantes de @cecomro sobre el ‘Hub de Alimentos’ y maneras para promover la exportación de productos agrícolas panameños a Holanda!”. Al parecer todos los preparativos van avanzando muy bien.Si Panamá ya no reconoce el Acuerdo de Libre Comercio que mantenía vigente con Taiwán hasta la ruptura de relaciones diplomáticas significa que ¿ya no hay exportaciones e importaciones?El economista Felipe Chapman dijo que los países que tienen mayor calificación de institucionalidad guardan mayores niveles de ingreso per cápita, educación, salud y menor criminalidad.¿Vuelo directo de India hacia Panamá? Así como lo leen, durante el encuentro que tuvieron el vicepresidente de la India, Muppavarapu Venkaiah Naidu y el presidente Juan Carlos Varela se planteó la posibilidad de establecer una conexión aérea directa de India hacia Panamá a través de la aerolínea Air India. Según el mandatario panameño están interesados en incentivar la visita de ciudadanos de la India a Panamá. Todo indica que la apuesta para aportar a la economía del país gira en torno del turismo y nuevas rutas con nuevas aerolíneas.Más de 12 puntos estuvieron cerrados ayer desde Las Tablas hasta Almirante, provincia de Bocas del Toro, por las fuerzas vivas y trabajadores bananeros, quienes suspendieron la cosecha y empaque de banano esperando conversaciones con el gobierno.El Canal de Panamá está realizando reuniones de contacto directo con sus clientes. En Twitter, el administrador Quijano dijo: “Hoy (ayer) nos reunimos con el Capitán Hwang Shiu-shing, Vicepresidente Senior de Construcción de Buques de Evergreen, agradecidos por esta importante comunicación entre ambos equipos”.Moradores de Altos de Santa María están a la expectativa por una nota de ENSA que señala que estarán sin energía eléctrica hoy, pero los usuarios llamaron a la empresa y esta lo desmintió. ¡Pendientes!Según información oficial nuestra economía crecerá 5.6% en 2018. Esta sería la tasa más elevada de la región, seguida por República Dominicana y Nicaragua. Ojalá el crecimiento llegue al pueblo.Al parecer le darán correazos a los trabajadores del SUNTRACS que han protestado por el atraso en el pago de los $50. Ayer Saúl Méndez dijo que los iban a “disciplinar” ¿será eso o qué habrá querido decir?Por el alza en las tasas hipotecarias, un gran número de familias panameñas no tiene acceso al crédito para comprar una vivienda. Ya hasta se habla que los bancos pedirán un mayor ingreso familiar para que las personas puedan aplicar. Y de lograr el préstamo, el cliente debe saber que las letras de pago serán mayores, haciendo mas difícil el compromiso de pagos. Pronto la gente solo alquilará.Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a marzo de 2018, pagaron $48 millones del Proyecto Techos de Esperanza y $30 millones de Renovación Urbana de Colón.Nueve meses han pasado desde que se nombró a Roxana Cárdenas como gerente de ENA y es poco o mejor dicho nulo lo que se le ha visto en los medios de comunicación. Desde que Cárdenas está al mando de ENA ya no se hacen conferencias para saber cómo está el funcionamiento de la empresa. Sólo se le vio rindiendo cuentas en la Asamblea. Ayer envió a su asesora para responder reclamos y dudas de algunos usuarios de los corredores. ¿Será que anda escondida?La ARAP decomisó varias libras de pepino de mar procedente de Guna Yala. Todavía hay algunos pescadores necios que insisten en extraer esta especie que está prohibida para comercializar.

