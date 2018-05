Duty Free de 10 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Una misión comercial de la República Popular de China, integrada por más de 20 empresarios, se reunió con miembros de la Cámara de Comercio de Panamá para explorar e incrementar las oportunidades de negocios en sectores como energía, construcción, maquinaria, medio ambiente, productos electrónicos, tecnología, textiles y transporte. ¡A sacar provecho de esto a favor del país!No más permisos de construcción para el área de Condado del Rey. La Alcaldía quiere conocer a fondo las condiciones del lugar.Miembros del Suntracs protestaron ayer para exigir el pago del subsidio de huelga de $50. La situación ya está “apretando”, todo indica que aún hay problemas con el mecanismo de pago.El Aeropuerto Internacional de Tocumen ya recibió las propuestas técnicas y económicas de cinco empresas que están interesadas en construir la primera fase de la zona franca que espera desarrollar la Terminal de Carga. Desde Tocumen buscan atraer más al mercado.Los hoteleros advirtieron que el personal que labora en esta industria podría reducir hasta en un 70%, sobre todo en aquellos que solo ofrecen hospedajes, debido a la crisis que enfrenta la industria.Continúa la matanza de aves en Coclé. Ya van más de 56 aves de corral muertas en la provincia y aún no sabe a qué se debe.Las lluvias de enero y febrero le jugaron una mala pasada a los productores de sal y no saben si cumplirán la próxima cosecha.El presidente del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, señaló en un tuit que la “CAPAC miente. También lo dicen los contadores”, ante la cifra que exigen los obreros.Si las personas tienen una gran inclinación por la tecnología, ¿para qué siguen realizando el Directorio Telefónico en papel? ¿Aún se usa?Hay trabajadores de la construcción que están desafiando a las bases del SUNTRACS y están trabajando en las obras con el acuerdo de que los empresarios les pagarán por fuera. Obvio que con $50 semanal no se sobrevive, por lo que han tomado esta medida. ¡Cuidado! Si los identifican los sacarán del sindicato.

