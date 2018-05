Duty Free de 9 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Señor ministro de Trabajo: qué pasa con el desempleo en el país. Por qué hay tantas empresas realizando grandes despidos y obligando a sus trabajadores a firmar supuestos mutuos acuerdos que al final solo benefician a la empresa y la persona queda sin trabajo o contratado por terceros que le ofrecen salarios menores al que ya tenía. ¿Aquí no es donde ustedes deberían entrar y defender al trabajador?Volvieron a sonar las alarmas, nuevamente productores denunciaron que hay reses con brucelosis en fincas de Chiriquí. ¡Ojo con esto!El teleférico en San Miguelito va por que va. Ya se están realizando los estudios preliminares y todo indica que el mismo tendría dos rutas, las cuales conectarían con las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.Vendedores del Mercado de Abastos dicen que hay una baja en la venta de frutas. Comerciantes han tenido que solicitar a quienes los abastecen que ya no les manden más productos, también han botado frutas por que comenzaron a dañarse.Un grupo de trabajadores del hotel y casino Veneto siguen de protesta en protesta para que les paguen las prestaciones que les adeudan, pero ni así han logrado que les cancelen sus quincenas de abril y mayo.Empresas que prestan servicios de telefonía, cable y energía no paran de sorprender a sus clientes, las facturas le caen como un balde de agua fría a usuarios, ¿el aumento en las tarifas está de moda?.Empresarios afirman que la iniciativa de Panamá Exporta es buena, pero todavía hay mucho por hacer y hay deficiencias en este tema.La Cadena Agroalimentaria de arroz aprobó la importación de un contingente por desabastecimiento de un millón de quintales en cáscara del grano, pero dicen que estarán vigilantes porque siempre importan más de lo acordado.Las negociaciones para lograr un TLC entre Panamá y China se realizarían en junio, pero autoridades no descartan inicien antes.Al parecer los problemas en el sector agropecuario nunca terminan, los productores de sandía de Isla Caña en Tonosí, están preocupados porque aún no les han desembolsado el pago por indemnización por las pérdidas de sandía en el año 2017. Se les adeuda más de $200 mil, además temen perder bienes por la deuda que adquirieron con los bancos.

