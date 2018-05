Duty Free de 8 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Manuel Benítez, subadministrador del Canal de Panamá, indicó que uno de los puntos más importantes de cualquier hub es la competitividad. “Panamá por mucho tiempo en el Pacífico no tenía los jugadores que pudieran competir y buscar esa eficiencia, lo que ocasionó que otros países cercanos a Panamá empezaran a desarrollar infraestructuras portuarias”, explicó.¡Falsos vendedores! En Azuero algunas personas están vendiendo artículos, alegando que los fondos serán destinados para la JMJ.Grupos populares señalaron que hoy no habrían movilizaciones ni piqueteos, sin embargo, la mañana de ayer había grupos de trabajadores del SUNTRACS afectando el tráfico vehicular.La Asociación Bancaria de Panamá pedirá una reunión a la OFAC, del Departamento del Tesoro de los EE.UU., para que explique lo que pasó con el caso de Balboa Bank & Trust, porque lo que solo se conoce es que se dio un acuerdo con la justicia de EE.UU., que “prácticamente los exoneraba”.Funcionarios de Tocumen S.A. se contactaron con directivos de la aerolínea VivaColombia para concretar una reunión para revisar una propuesta comercial. ¡No quieren que se vaya la aerolínea!El banano y el café son los principales rubros de agroexportación, reflejaron un crecimiento de 13.3% y 113.7%, según datos oficiales.¿Sabía usted que un horno microondas gasta más electricidad en mantener su reloj digital encendido que al calentar alimentos?La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal insiste en que hizo su trabajo. “¿Por qué falló la cadena de mando de la ACP? Y no evitó que en 9 horas Panamá perdiera: credibilidad, confiabilidad, ingresos, valor de la ruta e imagen internacional. La SEGURIDAD siempre es primero”, publicaron.Pasan los días y las negociaciones entre SUNTRACS y CAPAC siguen igual. Uno exigiendo y el otro sin dejarse doblegar. ¿Hasta cuándo?El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, dio a conocer que el gremio aspira a que se revise la política migratoria laboral en Panamá, para que se pueda importar talento extranjero que aporte al país intelectualmente. Apuesta a traer capital humano en los campos que haga falta. A muchos no les agrada su idea.

