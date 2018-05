Duty Free de 7 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), luego de realizar investigaciones sobre un supuesto brote de enfermedad multiestatal de E. coli O157: H7 relacionadas con la lechuga romana de la región de Yuma, Arizona, comunicó que han adoptado las medidas precautorias provisionales de no permitir la introducción de esa lechugaLa aerolínea venezolana Santa Bárbara anunció el cese de sus operaciones "como prestadores de servicio del transporte aéreo" tras más de 22 años en el país caribeño, sin especificar los motivos.En el mercado de abastos de Panamá hay una gran cosecha de aguacates provenientes de Darién y de Chiriquí. Lo que sobra en cada puesto es este fruto criollo vendido entre los $0.75 y $1 la unidad.Representantes del Sunrtracs y la Capac se llevaron la negociación y la batalla para definir salarios al Twitter; ambos tienen un “dime que te diré”. Por un lado el sindicato difundiendo sus cifras e información de la industria y por el otro los empresarios que les responden con las cifras que ellos manejan. Mejor resuelvan diferencias en la mesa de negociación y no en redes, donde quedan muy mal.Los cambios repentinos en el clima están causando problemas en la producción de frutas de la temporada, entre ellos el marañón y el mango, ya los productores advirtieron que esto tendrá un impacto en el precio final del alimento y afectará al consumidor.Los bancos dan a sus usuarios la opción de descargar una aplicación de la entidad y realizar sus diferentes transacciones entre cuentas propias o a terceros, así como pagos de servicios. Sin embargo, si no escoges la cuenta de destino como favorito desde una computadora, no puedes hacer la transacción desde tu celular. Hay cosas por mejorar aún.El Aeropuerto de Tocumen elevó su deuda hasta los mil 450 millones de dólares, luego de colocar su tercera emisión de bonos de los últimos cinco años, por un total de 225 millones de dólares.Un grupo de microempresarios de la ciudad de Colón, afectados por los trabajos de Renovación Urbana, piquetearon en las instalaciones del MIVIOT debido a que han pasado cinco meses sin recibir respuesta.¿Hasta cuándo con los casos de Brucelosis en el interior del país? Productores de este ganado en la provincia de Chiriquí señalaron que hay dos fincas en cuarentena por esta enfermedad. Acusan a las autoridades por no fortalecer las medidas de prevención.La Cámara Nacional de Transporte Colegial denunció que una escuela particular está licitando el servicio de transporte colegial. El plantel pide a los participantes que presenten precios de tarifas fijas, con lo cual ellos se quedarán con $15 por alumno.La aerolínea venezolana Laser Airlines reanudará sus vuelos a Panamá hoy tras la desconexión aérea entre ambos países producto de la crisis bilateral que fue ya superada. ¡Enhorabuena!El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) canceló 180 permisos temporales de trabajo y permanentes de residencia a algunos extranjeros porque era una documentación fraudulenta. Ya el Ministerio anunció que iniciarán el proceso para aplicar las acciones administrativas correspondientes. Líderes de distintos sectores piden que los nombres de los abogados y empresas que hicieron estos trámites también sean publicados. Al parecer muchas personas están implicadas en este tema, ¿cuántas cosas más se realizan de forma fraudulenta en el país? ¡Ojo!Empresarios cuestionaron que Panamá tenga y no aplique medidas de retorsión para hacer cumplir el fallo de la OMC. Afirman que la disputa ha ocasionado la caída de las reexportaciones.

Imprimir Correo electrónico