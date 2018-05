Duty Free de 2 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, señaló que con la reforma electoral, no podrán en 2019 realizar el tradicional debate con los candidatos presidenciales, como lo han venido haciendo, pero dicen que el Tribunal Electoral les pidió que les transmitan su experiencia para ellos realizarlo. Ahora le toca al TE ir a la escuela.Representantes de la SPIA en Bocas del Toro dicen que nadie supervisa las obras que se realizan y que se aprueban permisos sin planos.El 10% de los mataderos no están vigilados por veterinarios, situación que preocupa porque no se está garantizando a un 100% la calidad de la carne que sale de los mataderos. ¡Ojo con esto!El Canal ampliado de Panamá volvió a hacer historia con el tránsito inaugural del GNL Sakura, que transporta el primer embarque de la segunda planta de gas natural licuado de Estados Unidos. La vía interocéanica continúa rompiendo expectativas antes de los 2 años.El Día del Trabajador será festejado en varios colegios toda la semana. Pidieron a los niños ir con vestuarios alusivos a las profesiones. Muchos comerciantes se pusieron de acuerdo en poner los mismos precios en todos los vestuarios.Según el economista Felipe Chapman, hay adultos en edad productiva que dejan de trabajar para depender de subsidios. Muy mal esto.El costo del tanque de gas de 25 libras podría cambiar, según las autoridades hay que revisar el subsidio. ¡Cuidado con un aumento!El Ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, ya dejó claro que “los números no dan”. El 1% de aumento salarial propuesto por la CAPAC no es racional. También alega de deben dar más y el 11% exigido por el Suntracs tampoco se acerca a la realidad.Arroceros de Panamá Este y Darién llevan cinco meses sin recibir los $7.50 por la compra del quintal de arroz, pactado por el Gobierno.La campaña turística de Panamá tiene un nuevo objetivo. Tras la caída de mercados tradicionales como Colombia y Venezuela por factores económicos y políticos, ahora China, Canadá, Estados Unidos y Europa son el nuevo objetivo. Según el administrador de la ATP, Gustavo Him, estos tienen mayor capacidad adquisitiva y tendencia de permanencia.

Imprimir Correo electrónico