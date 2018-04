Duty Free de 30 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) “es importante el diálogo”. El presidente del gremio, Héctor Cotes, señaló que “el restablecimiento que se está dando con Venezuela es positivo. Al final esto afecta a los venezolanos y a los panameños, no a los gobiernos. Como país debemos tender los puentes, pero sin dejar de defender derechos”.Empresarios de la Zona Libre de Colón esperan que en las negociaciones entre Panamá y Venezuela los tomen en cuenta para que no pase por alto la deuda que tiene pendiente con ZLC.¿Las lluvias han afectado las instalaciones de la Línea 1 del Metro? Ahora en algunas estaciones hay cubos que atrapan el agua que caen de las goteras. ¡Bonitos adornos en el Metro!¿Se nos va Quijano? En septiembre del próximo año culmina el periodo administrativo de Jorge Luis Quijano y el Canal de Panamá podría tener un nuevo administrador. Si el señor Quijano no tiene aspiraciones de reelegirse debe entrar otra persona. Muchos apuestan a que continúe en el cargo porque conoce muy bien el sector y lo ideal para el Canal de Panamá y el país es la continuidad de sus servicios como lo ha desempeñado hasta ahora. De no reelegirse aconsejan a la junta directiva del Canal elegir a una persona con conocimientos marítimos y no colocar a alguien sin experiencia.A los banqueros panameños les preocupa el proyecto de ley para la Modernización del Sistema Financiero Internacional de Panamá; consideran que se debe ampliar porque hay algunos temas regulatorios como el de equidad y competencia muy sensibles.Los maiceros de la provincia de Los Santos le pusieron un “stop” al Gobierno; le dieron 15 días para sentarse con ellos a dialogar y buscar una solución al problema que los viene afectando hace varias semanas. Según los productores unos 600 mil quintales de maíz faltan por comprar en Los Silos de La Honda. Los agroindustriales les están comprando muy poco y de forma lenta, entre dos y tres mulas por día, que suman 4 mil quintales. Irán a protestar.Dicen que los obreros repudian los centavos que ofrece Capac y están agarrando su subsidio de huelga, pero con esa entrega de $50 algunos no repudian nada, ya que están perdiendo hasta $200 por semana. ¡Fuerte crisis!Miembros del Suntracs bloquearon el acceso a la entrada del Proyecto Minera Panamá, dicen que la empresa incumple los acuerdos firmados, los obreros se preguntan si ¿otra huelga los hará cumplir?.La Caja de Ahorros anunció que a partir del próximo 21 de mayo de 2018, se ajustarán las tasas de interes para todos los productos de tarjetas de créditos algunos al alza otros a la baja.El proyecto de ley que establece la clasificación en pie de ganado bovino y la nomenclatura de cortes de carne preocupa a los ganaderos. Dicen que debe ser discutido más a fondo porque los puede perjudicar. Advierten que esto podría afectar el precio final del animal que ofrece el pequeño o mediano productor, también podría impactar a los consumidores, “no todo es color de rosa así como lo pintan”.Hoteleros atribuyen la decadencia de la industria a la falta de promoción de Panamá como destino de convenciones. Dicen que solo se promociona como destino turístico. ¡A cambiar el método!.Al presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gustavo Bernal, no le cayó muy bien la noticia sobre el costo del estudio de factibilidad del tren Panamá-Chiriquí, que se estima en $16 millones. Bernal cuestionó el elevado costo del estudio, dijo: "yo quisiera saber esos $16 millones en qué se van a usar, porque si se quiere saber el impacto, la topografía, un estudio técnico, se puede mandar a donde quiera y hacen el anteproyecto".¿Se han dado cuenta que ahora que se acerca el período electoral en Panamá, todos los aspirantes a candidato presidencial están enfocados en mejorar el agro? ¿Convencerán a productores?

