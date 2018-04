Duty Free de 27 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

El director de Aduanas, José Gómez, dijo en un medio televisivo que las camisetas falsificadas de la selección son tan malas que con dos lavadas ya están dañadas. ¿Cómo el director de esta institución puede hablar con tanta propiedad sobre eso? ¿Será que ha tenido camisetas falsificadas y sabe que se dañan rapidito? Cuidado con lo que dice porque lo puede afectar.Debería haber autoridades en los lugares de zarpe del país, para que le den visto bueno a las embarcaciones antes de partir. Quizás así se evitarían tantos hundimientos y otros accidentes en el mar.Usuarios dicen que ya están viendo la inflación en los precios. Algunos señalan que la rebanada de queso que en el minisúper costaba diez centavos, ahora resulta que cuesta 45 centavos. ¡Todo al alza!El dirigente del SUNTRACS, Genaro López, “tiró su bomba” en una emisora local y arremetió contra los empresarios. López señaló que "el cemento estaba en $4.50 el saco y ahora está arriba de $9. Cuando eso sube, no dicen nada porque muchos de los empresarios que los venden son miembros adherentes de la CAPAC". Todo esto por el alza salarial que piden, que le parece excesivo al gremio. ¿Será que hay plata para una cosa y no para otra?En redes preguntan: ¿por qué el salario que exige el SUNTRACS si va acorde con la inflación, pero ellos dan el mismo subsidio por huelga de $50 que hace 4 años? Annette Plannells dijo que “a medida que aumenta el salario, la cuota sindical también” y les dan lo mismo...A algunos no les cayó bien la noticia de que el ingeniero Óscar Ramírez será el que presidirá la comisión de alto nivel del proyecto del tren a Chiriquí. En redes sociales lo criticaron y dijeron que el antiguo rector de la UTP participaba en comisiones, evaluando y avalando proyectos de Odebrecht. Dicen que “cuando el río suena es porque piedra trae”. ¡Ojo con esto!El país necesita más acciones. Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria, dijo que "hay que dejar de defendernos y empezar a promovernos". Refiriéndose a Panama Papers.El presidente de la ONG Bitcoin, Gonzalo Blousson, aseguró que “Panamá tiene una gran oportunidad en el tema de las criptomonedas”. Otros coinciden con él; la preocupación es la regulación.Dicen que el SUNTRACS está desembolsando entre $3.5 millones a $4 millones en subsidio por la huelga a los trabajadores; hay críticas que se han dado debido a los millones que maneja el sindicato.El presidente de APEDE, Hector Cotes aseguró en #CADEPanama2018 que la competitividad no se puede dar sin una lucha frontal contra la corrupción. “Se requiere transparencia para aumentar la confianza entre actores y reducir el costo de las transacciones”.Según cifras oficiales en los primeros tres meses de este año las exportaciones aumentaron un 8%; lo que más se envía a otros países son la piña, papaya, sandía, melón y guayaba.Hay preocupación por las modificaciones a la Ley 6 de 1997 a través del proyecto de Ley 573 que modifica las operaciones de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). Gustavo Bernal, exsubgerente de Etesa y presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), aseguró que “estos cambios podrían incrementar el precio en la adquisición de bienes y servicios por parte de Etesa y obviamente en la ley no está garantizada la transparencia del proceso”.El empresario Héctor Cotes recordó en CADE 2018 que “para ser más competitivos como país no podemos pasar por alto la importancia de mantener los diálogos para resolver conflictos”.

