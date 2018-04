Duty Free de 26 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Según el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, en 20 años, Panama Ports sólo ha entregado $1 millón al Estado. Nadie entiende por qué no le exigen a la empresa que presente informes con más regularidad y que entregue el 10% que le corresponde al Estado. Sin embargo, el ministro señala que no se lo pueden pedir porque no se han repartido dividendos.¿Sabía usted que el último vuelo regular en conectar Panamá con Venezuela fue de la aerolínea venezolana Laser?La Autoridad del Canal de Panamá insiste en que no privatizará el servicio de remolcadores del Canal y aseguran que van a comprar 10 nuevos remolcadores. El tiempo dirá si es así o no.El aspirante a candidato presidencial, Juan Carlos Navarro, alabó que Nidal Waked haya recuperado su libertad, pero criticó el actuar del Gobierno en el proceso. Dulcidio levantó su voz en defensa del Gobierno, pero quedó “poquitito” con las críticas que otros le dieron.¿En busca de reemplazo? La ACP está en la búsqueda de nuevos capitanes de remolcadores, así lo dieron a conocer a través de anuncios. Mientras tanto, avanza el proceso disciplinario a capitanes.A comerciantes en la Feria de Azuero no le importa con los consumidores de sus productos, vendían pan y carne dañados.Desde que el Estado estableció regulaciones para plataformas tecnológicas de transporte, cada vez hay más. ¿Son fiscalizadas?“Vestidos y albarotados”, así quedaron las personas que esperaban tener un fin de semana largo. Ya se anunció que el 1 de mayo se mantendrá como feriado para del Día del Trabajador y no se correrá.Ya ni en las casas y apartamentos, las personas tienen estabilidad. Las compran y a los meses ya los están vendiendo o alquilando.Los trabajadores de la industria de la construcción que se mantienen en huelga recibieron ayer el fondo de 50 dólares que les entrega el Suntracs para que tengan una entrada económica, ya que mientras estén en huelga no se les paga sus salarios. Es aquí cuando muchos dudan de la huelga, eso no alcanza ni para vivir.

Imprimir Correo electrónico