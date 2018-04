“Aumento no afecta costo de viviendas” Escrito por Redacción. Publicado en Duty Free

“Aumento no afecta costo de viviendas”A los trabajadores del SUNTRACS no les parece que se diga que con el aumento de salario que exigen, incrementarán los costos de viviendas. Ellos señalan que “¿por qué si los materiales de construcción bajaron de precios, los precios de las residencias no?”. A esto responden que se debe “a la especulación, a los intereses de los bancos y a empresarios”.Evasión como delito a la vueltaEl proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como un delito será discutido en el pleno muy pronto. Hay voces a favor y en contra.¿Entidad del Estado sin plata?Una Institución del Estado no le pagó la quincena a sus colaboradores, porque supuestamente tuvieron problemas con depósitos. Esperan que haya pronto una respuesta.¿Alimentar al mundo?¿Quién va a alimentar al mundo? Es la pregunta que todos nos hacemos. Panamá y América están destinados a hacerlo, así lo indicó el ministro del MIDA, Eduardo Carles, con la crisis que atraviesa el sector a muchos les preocupa eso de “alimentar al mundo”.No para contrabando de camisetasMás de 200 camisetas de la Selección Nacional fueron decomisadas por funcionarios de Prevención y Fiscalización Aduanera en el puesto de control de Guabalá. Sigue el contrabando en el país.Medida de retorsión se aplica hoyHoy entra en vigencia la suspensión de aerolíneas venezolanas en Panamá, ¿será que esto era lo que quería evitar Maduro?Venezolanos en Panamá con minisuperLos venezolanos en Panamá ya han entrado hasta en el negocio de los minisuper o tiendas, ya muchos le hacen competencia a los chinos.¿Y los letreros de tarifas en el Corredor Norte?En el Corredor Norte hay casetas que no tienen el letrero que indica cuánto le están cobrando al usuario al pasar por la caseta. Algunos denuncian que cada vez que pasan les cobran una tarifa diferente.¿Quitarán impuesto en Colón Puerto Libre?El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, señaló que exonerarán del 7% de impuesto a nacionales en Colón Puerto Libre.¿Menos acceso a créditos de autos?Expertos advirtieron que los panameños tendrán menos acceso al crédito de autos debido al aumento de las tasas de interés provocadas por el ajuste que hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este año prevén dos aumentos más en las tasas y para 2019 se realizarán tres alzas. Al parecer la situación se agravará.

