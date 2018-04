Duty Free de 24 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

La JMJ no sólo implicará la entrada de turistas al país en 2019, sino que sólo en el primer mes del próximo año entrarán al país entre $200 y $250 millones solo por la realización de esta actividad. Así lo informó Roberto Alfaro, director de recaudación del Comité Local de la JMJ, al solicitar más apoyo de parte de las empresas privadas. “La actividad traerá grandes ingresos y beneficios al país”, recalcó.La producción de tomate industrial en Los Santos se ha visto afectada por las lluvias, todavía quedan muchas hectáreas por cosechar.La empresaria Ursula Kiener considera que en Panamá hay tres tipos de dinero: “viejo (del tiempo de los abuelos), corrupción (de los políticos y amigos) y sucio (drogas, armas, lavado, etc)”.El presidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, manifestó que “hay subsidios que no se utilizan para atender necesidades prioritarias de la población y no son de gran ayuda para el desarrollo y crecimiento del país”. ¡Urgen menos subsidios!Economistas están preocupados con el anteproyecto de ley 58 que aplica un impuesto del 5% a las remesas. Aseguran que debería ser analizado a profundidad sino podría generar reacciones negativas.Según imágenes divulgadas en redes sociales, una crema que en EE.UU. cuesta $7.47 en Panamá cuesta $27.81; más del doble, ¡increíble!¡Prepárense! Unos dos mil beneficiarios que llenaron el formulario digital para recibir el Cepadem serán llamados esta semana.El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, indicó en su cuenta de Twitter que “Panamá es la economía más inclusiva”. Esto luego que el World Economic Forum nos pusiera en el primer lugar de su ranking.Productores aseguran que el control de precios está empeorando la comercialización del producto, que ya escasea en el país.Para el exembajador de Panamá, Jaime Alemán, “la única empresa que tiene algo que ganar con el camarón legislativo propuesto por el diputado Ayala para eliminar concesión al puerto PSA es Panama Ports, que por intermedio de abogados piratas ha obstaculizado la competencia en puertos del Pacífico (incluyendo Corozal) por años”. Al igual que Alemán, otros han coincidido en que PPC tiene algo que ver.

