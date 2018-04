Duty Free de 23 de abril de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Duty Free

ACP devuelve $175 mil en reserva de buques por paralización en la víaLa Administración del Canal de Panamá (ACP) ya cuantificó las pérdidas por la paralización de nueve horas en las nuevas esclusas, por parte de un grupo de capitanes de remolcadores. La ACP confirmó que las devoluciones de reservas a los buques afectados llegaron a $175 mil. Cinco buques perdieron su reserva ese día. Si no transita un buque en 18 horas o menos, el Canal tiene que devolver la reserva de $35 mil por buque.Piden liberar las profesionesSegún Mariela Ledezma hay que liberar las profesiones y permitir que haya competencia para mejorar la calidad de los servicios y accesibilidad a ellos. “Ser panameño debe garantizarte la educación”.Cambio de opinión repentina¿Qué lo hizo retractarse? Es la pregunta de muchos, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitara a su hómologo panameño reunirse para resolver los problemas. Dicen que solo le faltó arrodillarse.Juan C. Tapia prefiere conversar con GenaroEl analista político Juan Carlos Tapia volvió a rechazar la invitación de Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, a un debate. Dijo: “A Genaro López lo recibo en mi programa con mucho gusto. El es respetuoso y no violento. Saúl es capaz de agredirme y no me voy a exponer a ofensas e irrespetos. Los debates deben ser con educación y sin violencia”. Ya deberían frenar ese “tira y hala”.No existe la “hora panameña”¡Resaltando lo bueno! Clientes de la aerolínea Copa Airlines mostraron su satisfacción en redes sociales, dicen que la aerolínea ha derribado el mito de la “hora panameña” por quinto año consecutivo, posicionándose como la más puntual de Latinoamérica.Estrategias para atraer clientesAl parecer la crisis está apretando a todos los sectores. En el caso de restaurantes ahora están optando por poner a una persona afuera del establecimiento para convencer a las personas a que consuman en el lugar a base de ofertas. Las mismas son muy atractivas, pero no siempre logran convencer. Todo indica que la situación obliga a cambiar de estrategia.Contradicen a constructoresSegún especialistas el precio de venta de las casas son hasta cuatro veces por encima de los costos de producción, por lo que no se justifica que digan que el alza salarial impactará en sus costos.Dicen que terminal parece el ÁrticoPasajeros de la terminal norte del Aeropuerto de Tocumen se quejan de que la temperatura allí es por lo menos 10 grados menor que en las demás áreas. Dicen que deberían decorar aquel lugar como el Ártico.Siguen con el relajo en las cifras¡Ya no se sabe a quién creerle! Varios días de huelga han transcurrido y las partes no se ponen de acuerdo en las cifras, no hay exactitud de cuántos obreros están en huelga y cuántas obras están paralizadas.El primer hijo registrado para cobrar Cepadem lleva ventajaMás de 70 mil familiares de beneficiarios fallecidos han llenado el formulario digital para cobrar el Cepadem. El director de Programa de Planificación e Inversión del MEF, Olmedo Arrocha, ya dejó claro que aquel hijo que se registre primero será atendido de primero y tendrá prioridad en el proceso. ¡Cuidado con reclamos familiares!Siguen los “dime que te diré”La pelea no termina, ahora miembros del Suntracs tildaron a Severo Sousa, presidente del CoNEP, como “mentiroso”, por decir que el sindicato se llevó $120 millones en cuotas de los trabajadores en 4 años.“Simplificar procesos y evitar futuros Odebrecht”Héctor Cotés, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) se refirió a los procesos de contrataciones de empresas para construir obras públicas y lanzó críticas sobre el mismo. En una entrevista radial dijo que "hay que simplificar los procesos de las contrataciones para que haya menos discrecionalidad”. Manifestó que “a veces nos quedamos con Odebrecht, pero hay que evaluar cómo evitar futuros Odebrecht", en referencia a los escándalos que han protagonizado.¿Promesa será cumplida?El presidente Juan Carlos Varela se reunió con productores de leche grado C, y les aseguró que tomarán las medidas necesarias para darle estabilidad de precio y mercado, ¡ojalá no quede en promesas!

