Duty Free de 13 de febrero de 2018

Al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, no le parece el estilo del Suntracs. Dijo: “No entiendo por qué Suntracs tiene derecho a ignorar el derecho de mayoría y ejercer la libre anarquía en un país democrático. ¿Ese es su ejemplo de cómo gobernar, a la brava? ¿Por qué no terminan su negociación en la mesa como gremio organizado, sin perturbar a otros?”.Las quejas de las personas por el cobro excesivo en “parking” de edificios y otros van en aumento. Califican el negocio de “abusivo” ante la necesidd de las personas. Nadie pone orden ni regula la actividad.Según la vicepresidenta de UNCEP, Katya Echeverría, el proyecto 307 es bueno. "Realmente esta medida sería de gran estímulo para los padres de familias que tienen a su hijos en colegios particulares".Hay muchas personas molestas por las constantes manifestaciones que ha realizado el SUNTRACS esta semana, porque supuestamente afectan el tránsito. Sin embargo, Saúl Méndez, secretario general del sindicato, afirmó que “ejercen su derecho a manifestarse, a la democracia y que los manifestantes no cierran las calles, si no que dejan carriles libres para que las personas puedan seguir su tránsito”.No todo es malo. En Chiriquí aprovecharon los 107 años de fundación de Boquete para rendirle tributo a los productores y cosechadores de café. Ahí develaron un monumento denominado “el oro verde”, en el parque Domingo Médica.Los productores panameños de cebolla insisten en que la cebolla importada es una competencia desleal y además que son de muy mala calidad. Ahora denunciaron que ese rubro extranjero tiene una apariencia engañosa porque por dentro están podridas. Eso debido a que pasan mucho tiempo en el mercado. ¿Y los operativos que prometió la AUPSA?Atención, clientes de Cable Onda, desde el 15 de mayo les aplicarán alzas a las tarifas de planes de televisión comercial por supuestas mejoras al servicio. Pendientes de si se justificarán esos aumentos.Ganaderos están alarmados y autoridades locales los apoyan. Resulta que un matadero administrado por asiáticos aumentó los precios de $32 a $68 los machos y de $32 a $40 las hembras.El ministro de Comercio, Augusto Arosemena, se reunió con directivos de empresas británicas establecidas en Panamá para explorar oportunidades en inversión del ector logístico, energético y turístico.“Ahora los vamos a dejar con la película de Roberto Durán”. Estas fueron las palabras del viceministro de Comercio, Néstor González, quien en su discurso en el Festival Internacional de Cine tuvo un corto circuito y se equivocó al presentar el filme "Yo no me llamo Rubén Blades".Según la Asociación Panameña de Crédito (APC) menos del 7% de la población tiene problemas con su historial de préstamos. Al parecer los panameños están siendo responsables en su pagos.El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, informó que sancionaron a una empresa en Paso Canoas y la obligaron a pagar todas las prestaciones laborales a una colaboradora, luego de que se comprobara que un árabe maltrataba a una de sus empleadas en presencia de varios clientes. ¡Bien hecho! El maltratador debería ir preso por los daños que le hizo a la mujer.Sigue dilema con los trabajadores de la Feria de La Chorrera, tras cinco meses sin cobrar sus salarios. La otra semana interpondrán una demanda contra los directivos de la feria porque se esfumaron.

