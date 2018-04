Duty Free de 12 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Por el puesto de magistrado

Olmedo Arrocha, de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció que presentará su documentación para enfilarse en la lista de aspirantes a magistrado de la Corte Suprema. El hombre de los CEPADEM se tiró al ruedo y apuesta a lo que el define como la “legítima aspiración de un abogado”. Ya veremos como le va en este nuevo reto.



Cepal: Panamá crecerá al 5,6%

Entre los países latinoamericanos, Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión (5,6%), indicó la Cepal.



¿Quién regula precios de medicinas?

Pacientes sufren repentinos cambios de precios en los medicamentos. Según una usuaria el mes pasado compró un medicamento en $35.40 y ahora está en $53.60. ¿Quién regula?



¿Ferrari los intimida?

Dirigentes sindicalistas de la industria eléctrica denunciaron intimidaciones y violaciones al Código de Trabajo por parte de ETESA. Dicen que hasta Gilberto Ferrari, gerente de ETESA, amenazó con despedir a trabajadores que se sumaran a la protesta del martes.



Algunos no respetaron la veda

Ya terminó la veda del camarón, un alivio para los pescadores, pero a otros no les causa efecto, ya que siguieron pescando el producto. En Herrera hubo muchas irregularidades. ¡Qué necios!



Hoteleros y Airbnb

Hay quienes aseguran que los hoteles no desaparecerán por culpa de AirBnb, sino que cambiará su modelo de negocio. ¿Se acoplarán?



Otros “sí reconocen” desempeño local

Según el ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, en el extranjero “sí reconocen el buen desempeño de la economía del país”.



Proyecto inentendible para la gente

La Asamblea Nacional ya aprobó esta semana el proyecto de ley que deducirá gastos escolares del impuesto sobre la renta a padres de familia que tengan hijos en el planteles educativos del sector privado. ¡Nadie sabe con que se come este proyecto!



“En Aduanas nadie tiene corona”

El ministro Álvaro Alemán dijo que a "los funcionarios de Aduanas los rotan y que Voitier no tiene corona”. Por eso lo trasladaron.



Rechaza impuesto en bebidas azucaradas

El presidente del Sindicato de Industriales (SIP), Michael Morales, ya dejó claro que no está de acuerdo con el proyecto de ley que establece el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas. No avalan ninguna medida donde se aplique impuestos a los consumidores porque al final las personas son las más afectadas.

